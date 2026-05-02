Arsenal Hancurkan Fulham 3-0, Lewis-Skelly Jadi Kunci Kemenangan

Arsenal meraih kemenangan telak 3-0 atas Fulham berkat penampilan gemilang Viktor Gyokeres dan kontribusi signifikan dari pemain muda Myles Lewis-Skelly yang diturunkan sebagai gelandang.

Arsenal meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Fulham dalam laga derbi London yang digelar di Stadion Emirates, Sabtu (2/5/2026). Viktor Gyokeres tampil gemilang dengan mencetak dua gol dan memberikan satu assist, namun bintang sebenarnya dari kemenangan ini adalah keputusan berani Manajer Mikel Arteta memainkan pemain muda Myles Lewis-Skelly di lini tengah.

Keputusan ini mengubah drastis permainan Arsenal, menampilkan intensitas dan serangan yang belum terlihat selama dua bulan terakhir. Arsenal mendominasi jalannya pertandingan, khususnya di babak pertama, di mana mereka sudah unggul tiga gol sebelum turun minum. Mereka mampu mengurung pertahanan Fulham dan melancarkan 14 tembakan, dengan enam di antaranya tepat sasaran, serta menguasai bola sebanyak 62,2 persen. Fulham, di sisi lain, gagal melancarkan satu pun tembakan tepat sasaran ke gawang Arsenal hingga babak pertama usai.

Performa Lewis-Skelly sangat mengesankan. Pemain berusia 19 tahun itu menggantikan Martin Zubimendi di lini tengah dan menunjukkan kemampuannya dalam memecah tekanan, menerima bola di ruang sempit, melakukan progresi ke lini depan, dan memenangkan duel fisik. Statistiknya di babak pertama berbicara banyak: 97 persen akurasi umpan (64 dari 66), tujuh kali memenangkan duel, dua tekel, satu kreasi peluang, dan empat kali memenangkan pelanggaran. Dia melengkapi peran Declan Rice di lini tengah dengan sempurna.

Arteta mengakui bahwa Lewis-Skelly memiliki kemampuan bermain di berbagai posisi dan telah menunggu kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Keputusan Arteta ini terbilang mengejutkan, mengingat Lewis-Skelly lebih sering dimainkan sebagai bek sayap kiri sejak debutnya. Namun, dengan performa yang ditunjukkannya, Arteta merasa yakin telah membuat pilihan yang tepat. Kemenangan ini mengembalikan Arsenal ke jalur kemenangan dan memperkuat posisi mereka di puncak klasemen Liga Primer Inggris dengan keunggulan enam poin atas Manchester City.

Meskipun City masih memiliki dua pertandingan tersisa, selisih gol Arsenal kini lebih baik. Lebih dari sekadar kemenangan, pertandingan ini menunjukkan bahwa Arsenal mampu beradaptasi dan menemukan solusi baru untuk mengatasi tantangan. Dominasi di lini tengah yang dibawa oleh Lewis-Skelly memberikan keseimbangan dan kontrol yang sangat dibutuhkan tim. Kombinasi antara Lewis-Skelly dan Rice di lini tengah, ditambah dukungan dari lini belakang yang solid, membuat Arsenal tampil sangat percaya diri dan efektif.

Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Arsenal dalam persaingan ketat memperebutkan gelar juara musim ini. Arteta menekankan pentingnya performa tim secara keseluruhan dan penampilan individu yang mengesankan, serta energi positif yang diberikan kepada seluruh stadion





hariankompas / 🏆 8. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Arsenal Fulham Liga Primer Inggris Myles Lewis-Skelly Viktor Gyokeres

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Prediksi Skor Arsenal vs Fulham di Liga Inggris, Head to Head dan Susunan PemainLaga pekan 35 Liga Inggris 2025-26 antara Arsenal vs Fulham akan berlangsung di Stadion Emirates, London, Sabtu (2/5/2026) pukul 23.30 WIB.

Read more »

Arsenal Hancurkan Fulham 3-0, Saka Bersinar dan The Gunners Makin Kokoh di Puncak KlasemenBukayo Saka mencetak gol dan memberikan assist dalam penampilan gemilangnya saat Arsenal mengalahkan Fulham 3-0 di Emirates Stadium, memperlebar keunggulan mereka di puncak klasemen Liga Premier menjadi enam poin.

Read more »

Penjelasan: Mengapa Martin Odegaard tidak dipanggil untuk laga Arsenal melawan FulhamKapten Arsenal, Martin Odegaard, absen dalam pertandingan Liga Premier melawan Fulham akibat cedera lutut yang kambuh, yang dialaminya saat bertanding di Liga Champions.

Read more »

Arsenal vs Fulham: Viktor Gyokeres Bersinar, The Gunners Amankan 3 Poin PentingDuel Arsenal vs Fulham berakhir 3-0 di pekan ke-35 Liga Inggris 2025/2026. Viktor Gyokeres mencetak dua gol untuk membawa The Gunners menang.

Read more »

Gilas Fulham 3-0, Arsenal kini unggul enam poin dari Manchester CityArsenal menggilas Fulham 3-0 pada laga lanjutan Liga Inggris 2025/2026 di Stadion Emirates, London, Sabtu (2/5) malam WIB, yang membuat mereka unggul enam ...

Read more »

Arsenal Dominasi Fulham, Arteta Puji Performa Gemilang Gyokeres dan Semangat TimArsenal meraih kemenangan meyakinkan atas Fulham di Emirates Stadium berkat penampilan gemilang Viktor Gyokeres dan semangat juang tinggi seluruh tim. Mikel Arteta memuji performa solid dan efektivitas timnya, serta menatap optimis final Liga Champions.

Read more »