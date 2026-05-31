Arsenal gagal membawa pulang trofi Liga Champions setelah kalah adu penalti dari PSG . Kegagalan tersebut menambah panjang daftar kekecewaan Arsenal di Liga Champions . Musim lalu mereka juga tersingkir di semifinal, dan lagi-lagi PSG menjadi tim yang menghentikan langkah mereka.

Hingga kini, Arsenal masih menyandang status sebagai tim dengan jumlah pertandingan terbanyak di Piala Champions Eropa atau Liga Champions tanpa pernah menjadi juara. Total, mereka sudah memainkan 226 pertandingan di kompetisi tersebut tanpa sekali pun mengangkat trofi. Catatan itu menjadi pengingat bahwa meskipun Arsenal telah berkembang pesat dalam beberapa musim terakhir, mereka masih memiliki pekerjaan besar untuk menembus level tertinggi sepak bola Eropa. Meski Arsenal berhasil memberikan perlawanan sengit, performa mereka di final tidak bisa disebut sebagai yang terbaik.

Sepanjang pertandingan, The Gunners hanya mampu mencatatkan satu tembakan tepat sasaran. Mereka juga lebih banyak bertahan menghadapi tekanan PSG. Statistik penguasaan bola menunjukkan Arsenal hanya menguasai bola rata-rata 24,7 persen selama 120 menit pertandingan. Angka tersebut menjadi persentase penguasaan bola terendah yang pernah dicatatkan oleh tim finalis Liga Champions sejak musim 2003/2004.

Bahkan, itu juga menjadi catatan penguasaan bola paling rendah Arsenal di bawah asuhan Mikel Arteta ketika bermain dengan 11 pemain. Reaksi bek Arsenal, Gabriel Magalhaes usai gagal penalti di final Liga Champions melawan PSG, 30 Mei 2026 di Budapest. Salah satu momen yang paling dikenang dari final ini adalah kegagalan Gabriel dalam adu penalti. Saat Arsenal wajib mencetak gol untuk menjaga peluang tetap hidup, bek asal Brasil itu justru melepaskan tendangan yang melambung di atas mistar.

Kegagalan tersebut membuat Gabriel menjadi pemain pertama yang gagal mengeksekusi penalti di final Liga Champions dengan tendangan melambung sejak Serginho dari AC Milan pada final tahun 2005. Meski gagal membawa pulang trofi Liga Champions, Arsenal tetap memiliki alasan untuk bangga. Mereka berhasil mengakhiri penantian 22 tahun untuk kembali menjadi juara liga domestik dan tampil impresif sepanjang musim. Mikel Arteta pun meminta para pemainnya menjadikan kekalahan menyakitkan ini sebagai motivasi untuk berkembang lebih jauh di masa depan.

Menurutnya, rasa sakit akibat kegagalan di final harus diterima dan diolah menjadi energi baru untuk mencapai level yang lebih tinggi. Arteta juga memberikan pujian kepada PSG yang dinilainya sebagai tim terbaik di dunia saat ini. Dengan skuad yang masih relatif muda dan pengalaman berharga dari dua musim terakhir di Liga Champions, Arsenal diyakini akan kembali menjadi penantang serius dalam perburuan gelar Eropa pada musim-musim mendatang





Arsenal Gagal Merebut Gelar Liga ChampionsTim Arsenal kalah di final Liga Champions melalui adu penalti melawan Paris Saint-Germain, membuat Chelsea mengejek dan mengajak penggemar untuk berkunjung ke Stamford Bridge.

Gabriel Magalhaes Menangis usai Gagal Penalti, Arsenal Kalah dari PSG di Final Liga ChampionsBek Arsenal Gabriel Magalhaes menangis setelah tendangan penaltinya gagal dan membuat timnya kalah dari PSG di final Liga Champions 2025/2026 melalui adu penalti 4-3.

Ejekan Brutal Chelsea untuk Arsenal Usai Gagal Juara Liga Champions: Datang ke Rumah Trofi London!Chelsea menyindir Arsenal usai kalah dari PSG di final Liga Champions 2025/2026. The Blues menyebut Stamford Bridge sebagai 'Rumah Trofi London' lewat unggahan media sosial.

Kai Havertz Tak Sabar Jalani Parade Juara Arsenal usai Gagal Angkat Trofi Liga ChampionsMeski Arsenal gagal juara Liga Champions, Kai Havertz tetap bangga dengan pencapaian timnya musim ini karena berhasil memenangkan Liga Inggris. Ia pun sudah tidak sabar untuk menjalani parade juara The Gunners.

