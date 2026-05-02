Arsenal Dominasi Fulham, Arteta Puji Performa Gemilang Gyokeres dan Semangat Tim

Arsenal meraih kemenangan meyakinkan atas Fulham di Emirates Stadium berkat penampilan gemilang Viktor Gyokeres dan semangat juang tinggi seluruh tim. Mikel Arteta memuji performa solid dan efektivitas timnya, serta menatap optimis final Liga Champions.

Manajer Arsenal , Mikel Arteta , memimpin timnya meraih kemenangan meyakinkan atas Fulham di Emirates Stadium pada Sabtu malam, 2 Mei 2026. Pertandingan Liga Inggris ini menjadi bukti dominasi The Gunners di puncak klasemen, dengan penampilan gemilang dari Viktor Gyokeres yang mencetak dua gol dan Bukayo Saka yang menyumbang satu gol.

Kemenangan ini terasa semakin istimewa mengingat Arsenal baru saja melakoni pertandingan semifinal Liga Champions yang menguras energi, namun tim tetap menunjukkan semangat juang dan efektivitas yang tinggi. Arteta mengungkapkan kepuasannya yang mendalam atas performa tim, menekankan soliditas kolektif dan individu para pemain. Ia sangat mengapresiasi respons positif tim setelah jadwal padat, di mana energi dan kesegaran pemain menjadi faktor penentu dalam meraih tiga poin.

Arteta memuji kemampuan tim untuk bangkit kembali setelah perjalanan berat dari Madrid, menunjukkan bahwa para pemain mampu mengatasi kelelahan fisik dan mental dengan baik. Ia menyoroti pentingnya dukungan dari para penggemar yang menciptakan atmosfer yang luar biasa di Emirates Stadium, membuat lawan semakin kesulitan untuk mengembangkan permainan mereka. Perubahan komposisi tim tidak mengurangi kualitas permainan Arsenal, dan Arteta sudah merasakan tanda-tanda positif dari timnya bahkan sebelum pertandingan dimulai.

Para pemain memahami dengan baik rencana yang telah disiapkan dan menunjukkan keinginan yang kuat untuk meraih kemenangan. Arteta menekankan pentingnya energi dan rasa lapar para pemain dalam menjalankan strategi yang telah ditetapkan, yang terbukti efektif dalam menghadapi Fulham yang merupakan tim yang tangguh. Ia juga menggarisbawahi efisiensi tim dalam memanfaatkan peluang yang ada. Sorotan khusus diberikan kepada Viktor Gyokeres yang tampil sebagai bintang pertandingan dengan dua gol dan satu assist.

Arteta mengakui kontribusi besar Gyokeres bagi tim, terutama dalam kondisi emosional yang positif. Penyerang tersebut menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi dan mencetak gol-gol penting yang menjadi kunci kemenangan Arsenal. Performa konsisten Gyokeres sepanjang musim ini semakin menegaskan perannya sebagai pemain kunci dalam skuad Arteta. Manajer Arsenal ini juga menatap optimis ke pertandingan selanjutnya, yaitu final Liga Champions, dengan melihat energi positif di ruang ganti dan keyakinan para pemain untuk menciptakan sesuatu yang unik dan meraih gelar juara.

Arteta berharap dukungan dari para penggemar akan terus menginspirasi tim untuk memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Kemenangan ini semakin memperkokoh posisi Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris dan membangkitkan kembali kenangan indah tentang musim 2004-2005, ketika The Gunners berhasil meraih gelar juara tanpa menelan satu kekalahan pun. Pencapaian tersebut menjadi motivasi tambahan bagi tim untuk terus berjuang dan meraih kesuksesan di masa depan





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Arsenal Fulham Liga Inggris Mikel Arteta Viktor Gyokeres Bukayo Saka Liga Champions

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Link Live Streaming Arsenal Vs Fulham di Liga Inggris 2025-2026Informasi live streaming Arsenal vs Fulham di Stadion Emirates, London, Sabtu (2/5/2026) pukul 23.30 WIB tersedia di akhir artikel.

Read more »

Arsenal Hancurkan Fulham 3-0, Saka Bersinar dan The Gunners Makin Kokoh di Puncak KlasemenBukayo Saka mencetak gol dan memberikan assist dalam penampilan gemilangnya saat Arsenal mengalahkan Fulham 3-0 di Emirates Stadium, memperlebar keunggulan mereka di puncak klasemen Liga Premier menjadi enam poin.

Read more »

Gyökeres menjadi pahlawan besar Arsenal, yang membuat Manchester City berada di bawah tekanan penuhArsenal berhasil meraih hasil gemilang dalam perebutan gelar Liga Premier pada Sabtu lalu. Tim pemuncak klasemen ini tampil mengesankan terutama di babak pertama dan akhirnya mengalahkan Fulham dengan skor 3-0.

Read more »

Penjelasan: Mengapa Martin Odegaard tidak dipanggil untuk laga Arsenal melawan FulhamKapten Arsenal, Martin Odegaard, absen dalam pertandingan Liga Premier melawan Fulham akibat cedera lutut yang kambuh, yang dialaminya saat bertanding di Liga Champions.

Read more »

Arsenal vs Fulham: Viktor Gyokeres Bersinar, The Gunners Amankan 3 Poin PentingDuel Arsenal vs Fulham berakhir 3-0 di pekan ke-35 Liga Inggris 2025/2026. Viktor Gyokeres mencetak dua gol untuk membawa The Gunners menang.

Read more »

Gilas Fulham 3-0, Arsenal kini unggul enam poin dari Manchester CityArsenal menggilas Fulham 3-0 pada laga lanjutan Liga Inggris 2025/2026 di Stadion Emirates, London, Sabtu (2/5) malam WIB, yang membuat mereka unggul enam ...

Read more »