Arsenal: Declan Rice dan Noni Madueke Tanggapi Kritik Setelah Kekalahan di Final Liga Champions

Duo pemain Arsenal, Declan Rice dan Noni Madueke, memberikan respons tajam kepada para pengkritik di media sosial setelah akhir pekan yang penuh gejolak. Mereka menanggapi setelah Djed Spence dari Tottenham mencoba mengejek kekalahan mereka di final Liga Champions melalui adu penalti melawan Paris Saint-Germain.

Declan Rice dan Noni Madueke memberikan respons tajam kepada para pengkritik di media sosial setelah akhir pekan yang penuh gejolak, di mana Arsenal harus menyeimbangkan euforia perayaan gelar juara Liga Premier dengan kepahitan kekalahan di final Liga Champions .

Duo The Gunners itu tak segan-segan menanggapi setelah Djed Spence dari Tottenham mencoba mengejek kekalahan mereka di final Liga Champions melalui adu penalti melawan Paris Saint-Germain. Pemain berusia 24 tahun itu menggunakan media sosial untuk membalas para pengkritiknya setelah akhir pekan yang penuh pasang surut bagi tim asuhan Mikel Arteta.

Di saat Arsenal mengarak trofi Liga Premier di jalan-jalan London utara untuk merayakan berakhirnya penantian selama 22 tahun akan gelar juara domestik, bayang-bangun kekalahan mereka di final Liga Champions masih terasa. The Gunners dikalahkan melalui adu penalti oleh Paris Saint-Germain di Budapest, di mana Eberechi Eze dan Gabriel Magalhaes gagal mengeksekusi tendangan penalti yang krusial. Madueke, yang masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua namun tidak ikut dalam adu penalti, menggunakan postingan Instagram untuk meluruskan fakta.

Mengunggah foto dirinya dan Rice bersama trofi Liga Premier, ia menulis: "Juara! Sementara yang lain sibuk berkicau dan mengunggah. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan ini milik-Mu!

" Pesan penuh tekad dari pemain sayap ini menjadi respons langsung bagi mereka yang mempertanyakan perannya di final Eropa dan kesuksesan klub secara keseluruhan. Rice langsung ikut berkomentar di kolom komentar, semakin memperkeruh suasana saat skuad merayakan kemenangan bersejarah mereka di liga. Mantan kapten West Ham, yang berhasil mencetak gol penalti di final Liga Champions, menulis: "Cemburu di mana-mana," disertai empat emoji tertawa.

Itu merupakan sinyal jelas bahwa skuad tetap tak terpengaruh oleh sorakan dari luar, baik dari suporter maupun pemain lawan. Gelandang Inggris itu juga memanfaatkan panggung publik dalam parade trofi untuk melontarkan peringatan tegas kepada sisa tim di Liga Premier.

"Mereka tertawa. Mereka tidak tertawa lagi," kata Rice kepada kerumunan yang hadir.

"Saya mencintai tim ini, saya mencintai manajer ini. Melihat kebahagiaan yang bisa kami berikan kepada orang-orang sungguh luar biasa. Tapi tahun depan kami akan kembali untuk lebih banyak lagi. Ikut atau tersingkir.

" Ketegangan di media sosial ini sebagian besar bermula dari perseteruan berkepanjangan dengan Spence. Bek Tottenham itu telah menghabiskan musim ini dengan mengolok-olok The Gunners, bahkan membagikan gambar-gambar editan yang menampilkan para bintang Arsenal di balik jeruji besi selama pramusim. Setelah kemenangan Arsenal dalam derby London utara pada Februari lalu, akun X resmi klub itu mengolok-olok Spence dengan mengunggah klip dirinya kehilangan bola disertai keterangan "Terkurung.

" Spence langsung memanfaatkan momen ini untuk membalas dendam setelah kemenangan PSG pada Sabtu malam. Dia mengutip postingan asli Arsenal, hanya menambahkan sepasang mata yang melotot dan emoji gembok terbuka. Sindiran halus ini terhadap kegagalan Arsenal meraih gelar ganda membuktikan bahwa persaingan antara dua klub di London utara ini masih sama sengitnya seperti sebelumnya. Manajer Arsenal, Arteta, tetap fokus pada para penggemar selama perayaan tersebut, dengan menyampaikan pidato yang singkat namun penuh emosi.

"Atas nama tim, sungguh luar biasa bisa menyaksikan ini. Kalianlah yang menciptakan momen ini," kata pelatih asal Spanyol itu.

"Ini adalah momen kalian, jadi pastikan kita semua menikmatinya bersama-sama. Semoga hari kalian menyenangkan. Ayo, Arsenal!

" Manajer tersebut sudah merencanakan musim berikutnya, yang akan dimulai dengan pertandingan Community Shield melawan juara Piala FA, Manchester City, pada 16 Agustus. Rice menggemakan perasaan manajernya, menegaskan bahwa rasa sakit akibat kekalahan di final Liga Champions hanya akan membuat tim ini semakin tangguh.

"Kami akan memanfaatkan momen ini (kekalahan dari PSG) sebagai motivasi untuk musim-musim mendatang," tambah Rice. "Berbicara dengan para pemain, tentu saja manajer, tidak ada alasan bagi kami untuk berhenti di sini. Musim depan kami akan tampil lebih kuat dan kami akan siap lagi, jadi ini adalah masa-masa yang menggembirakan bagi klub ini.





GOAL_ID / 🏆 32. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Arsenal Declan Rice Noni Madueke Djed Spence Paris Saint-Germain Liga Champions Sepak Bola

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rapor Pemain Arsenal di Final Liga Champions 2025/2026: Declan Rice Solid, Gabriel jadi Puncak DramaRapor pemain Arsenal saat kalah dari PSG di final Liga Champions 2025/2026. Declan Rice tampil impresif, sementara Gabriel mengalami malam yang pahit.

Read more »

Arsenal Kalah di Final Liga Champions dari PSG, Declan Rice KecewaArsenal harus mengakui keunggulan PSG di final Liga Champions 2025/2026 setelah kalah adu penalti dengan skor 1-1. Declan Rice mengungkapkan kekecewaannya namun percaya tim terus berkembang.

Read more »

Arsenal Gagal Juara Liga Champions Gara-gara Adu Penalti, Declan Rice: Ibarat LotreInilah komentar Declan Rice usai Arsenal gagal juara Liga Champions musim ini karena kalah adu penalti lawan PSG di final Liga Champions.

Read more »

Kalah Adu Penalti dari PSG, Declan Rice Tetap Bangga Musim Luar Biasa ArsenalKapten dan gelandang andalan Arsenal, Declan Rice, menegaskan bahwa timnya tetap solid dan kompak baik dalam suka maupun duka. Pernyataan ini dilontarkan Rice

Read more »