Arsenal Confirm First Exit: Karl Hein Set to Leave Emirates Stadium in 2026

Arsenal has announced that Karl Hein, the first player to leave Emirates Stadium in the 2026 summer transfer window, has completed his permanent transfer to Bundesliga club Werder Bremen.

Arsenal telah mengumumkan bahwa pemain pertama yang akan meninggalkan Stadion Emirates pada bursa transfer musim panas 2026 telah resmi ditentukan. Kiper asal Estonia, Karl Hein , telah resmi bergabung secara permanen dengan klub Bundesliga, Werder Bremen , pada hari Sabtu (23/5/2026).

Hein sebelumnya menjalani masa peminjaman di Werder Bremen selama musim 2025/2026, namun perjalanan kariernya di sana tidak berjalan mulus, di mana ia hanya tampil dua kali sepanjang musim. Meskipun ia berhasil mencatatkan kemenangan 1-0 atas FC St. Pauli pada 4 Oktober, setelah itu ia tidak lagi mendapatkan kesempatan bermain hingga akhir musim. Arsenal pun mengumumkan transfer ini melalui pernyataan resmi yang dirilis pada pagi hari Sabtu.

Kontrak Hein di Emirates Stadium akan berakhir pada 30 Juni mendatang, namun Arsenal masih akan mendapatkan dana transfer sekitar 3 juta euro dari penjualannya. Selain Hein, Arsenal juga dilaporkan berencana untuk melepaskan beberapa pemain lainnya sebelum dimulainya musim baru. Pemain-pemain seperti Ben White, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, dan Leandro Trossard disebut-sebut termasuk dalam daftar evaluasi klub. Situasi ini menunjukkan bahwa klub sedang mempertimbangkan perubahan signifikan dalam skuad mereka.

Di sisi lain, masa depan beberapa pemain seperti Ethan Nwaneri, Martin Odegaard, dan Kai Havertz juga terus menjadi perhatian menjelang dibukanya bursa transfer musim panas





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Karl Hein Arsenal Werder Bremen Lacrosse Division Daily News Premier League Transfer Plymouth Argyle Jack Grealish Doncaster Rovers

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kabar gembira bagi Arsenal seiring kembalinya pemain kunci ke sesi latihan menjelang final Liga ChampionsArsenal mendapat kabar baik terkait kondisi kebugaran para pemainnya pada waktu yang tepat, seiring kembalinya Mikel Merino ke sesi latihan.

Read more »

Kapan Final Liga Champions PSG vs Arsenal? Jadwal, Siaran Langsung, dan Live StreamingFinal Liga Champions musim 2025/2026 akan menghadirkan duel panas antara PSG vs Arsenal.

Read more »

Bomber Manchester City Tunjukkan Sikap Sportif, Erling Haaland Beri Selamat ke Arsenal Usai Juara Liga InggrisErling Haaland berikan ucapan selamat kepada Arsenal usai juara Liga Inggris 2025/2026. Sikap sportif bomber Manchester City ini menarik perhatian.

Read more »

Lennart Karl, Bocah Ajaib Bayern Munich yang Diprediksi Jadi Bintang Piala Dunia 2026Lennart Karl, wonderkid Bayern Munich berusia 18 tahun, siap mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 bersama Timnas Jerman usai tampil gemilang musim ini.

Read more »