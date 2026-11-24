Arsenal dan Borussia Dortmund bakal bertanding di Emirates Stadium pada 25 November 2026. Tim Mikel Arteta dan Niko Kovac berebut poin menuju putaran kedua.

Tim Arsenal dan Borussia Dortmund akan bersatu dalam duel krusial pada Matchday 5 Fase Liga UEFA Champions League 2026/2027. Pertandingan internasional ini dijadwalkan berlangsung di kandang Arsenal, yaitu Emirates Stadium, London, Inggris, pada hari Rabu, 25 November 2026. Kick-off resmi untuk laga sengit ini akan dimulai pada pukul 03.00 WIB. Duell ini bukan sekadar pertemuan reguler, melainkan momen vital bagi kedua belah pihak untuk mengamankan posisi di babak lanjutan kompetisi.

Arsalam Keadaan Tim Sebelum Duel

Sebelum menghadapi Borussia Dortmund, Arsenal memiliki modal psikologis dan performa yang cukup kuat. Tim yang diasuh oleh pelatih Mikel Arteta ini belum terkalahkan dalam empat pertandingan terakhir di fase liga. Catatan statistik Arsenal menunjukkan tiga kemenangan dan satu hasil imbang sepanjang empat laga tersebut. Prestasi ini menjadikan Arsenal sebagai tim yang sulit diandalkan lawan-manapun.

Also read Tak Lagi Sekadar Mimpi, 3 Shio Ini Bakal Mendapatkan Keinginan Terbesarnya di Akhir November 2026

Di kompetisi domestik, Arsenal baru saja menghadapi Newcastle United dan berakhir dengan hasil seri 2-2 pada 21 November 2026. Sementara itu, di kompetisi utama Eropa, Arsenal bermain imbang 2-2 saat bertandang ke markas raksasa Jerman, Bayern Muenchen. Kemenangan terakhir mereka di jalur Eropa datang saat mengalahkan Slavia Praha dengan skor telak 2-1. Stabilitas performa ini menjadi kunci kepercayaan diri pemain.

Posisi Dortmund dan Strategi Kovac

Di sisi lain, Borussia Dortmund berada di posisi ke-12 klasemen sementara dengan akumulasi sembilan poin. Situasi ini tentu menjadi tantangan serius bagi mereka untuk bangkit. Tim yang dipimpin oleh Niko Kovac ini mengawali kompetisi dengan kemenangan berangsur-angsur. Skor 3-2 atas Villarreal menjadi catatan pertama yang memuaskan bagi para pendukung.

Advertisement

Namun, perjalanan Dortmund tidak sepenuhnya mulus. Mereka mengalami kekalahan tipis 0-1 saat bertandang ke markas Bodo/Glimt. Kegagalan untuk mendapatkan poin penuh dalam laga tersebut tentu membuat posisi mereka di klasemen menjadi kurang menguntungkan. Mereka membutuhkan kemenangan mutlak di London untuk menaikkan semangat dan poin.

Dampak Nyata bagi Klasemen UEFA

Pertandingan ini memiliki implikasi langsung pada struktur klasemen. Arsenal saat ini menempati peringkat ketiga dengan raihan 10 poin, sementara Dortmund berada di posisi ke-12. Poin dari laga di Emirates Stadium akan sangat menentukan apakah kedua tim mampu mengamankan tiket ke babak 16 besar. Delapan tim teratas pada akhir fase liga akan mendapat hak langsung untuk lolos ke putaran kedua tanpa melalui jalur play-off.

Target Utama Para Pelatih

Bagi Arsenal, pertandingan ini adalah kesempatan emas untuk semakin mengunci posisi mereka di papan atas. Kemenangan akan menambah kepercayaan diri Mikel Arteta dan anak asuhnya. Mereka ingin membuktikan dominasi di kandang sendiri. Sebaliknya, Dortmund harus menunjukkan perbaikan drastis. Niko Kovac tentu tidak bisa membiarkan timnya terus stagnan di posisi bawah tengah.

Kedua tim ini memiliki motivasi yang sama, yaitu lolos ke putaran kedua. Namun, Arsenal memiliki momentum yang lebih baik saat ini. Faktor kandang di Emirates Stadium juga menjadi kelebihan signifikan bagi para pemain Arteta. Laga ini akan menjadi ujian mental dan taktis bagi para pemain bintang kedua belah pihak.

Advertisement

Dukungan penuh dari para suporter Arsenal di London diharapkan bisa menjadi pendorong utama. Namun, pengalaman Dortmund di kompetisi Eropa juga tidak bisa diabaikan. Laga ini akan menyajikan taktik-taktik cerdas dari kedua pelatih veteran. Fans sepak bola Indonesia dapat menyimak dengan seksama melalui siaran langsung yang telah dijadwalkan.