Arsenal Berjumpa Final Liga Champions, Momen Magis Menuju Gelar Ganda

Arsenal berhasil melaju ke final Liga Champions setelah mengalahkan Atletico Madrid dengan skor agregat 2-1. Tim asuhan Mikel Arteta kini berjarak satu kemenangan lagi untuk meraih trofi Liga Champions perdana. Selain itu, mereka juga masih memimpin klasemen Liga Inggris, membuat mereka berpeluang meraih gelar ganda. Bukayo Saka menjadi pahlawan dengan mencetak gol tunggal di laga semifinal kedua. Arsenal menjadi satu-satunya tim yang tidak tersentuh kekalahan di Liga Champions musim ini, dengan hanya kemasukan enam gol. Pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone, mengaku legawa dengan kekalahan timnya. Sementara itu, Declan Rice dan Mikel Arteta mengungkapkan kebanggaan mereka atas capaian tim. Arsenal kini hanya memerlukan empat kemenangan lagi untuk meraih dua trofi paling bergengsi dalam sejarah klub.

LONDON, RABU — Awal Mei ini Arsenal mengalami satu momen yang mungkin hanya masuk pikiran terliar mereka ketika kampanye kompetisi 2025-2026 dimulai. Selain nyaman di puncak klasemen Liga Inggris, "Si Meriam" juga hanya berjarak satu kemenangan lagi menuju trofi Liga Champions perdana.

Setelah masa turbulensi selama April lalu, Arsenal mulai memeluk kembali momentum untuk meraih gelar ganda perdana—titel Liga Inggris dan Liga Champions—jelang ulang tahun ke-140 pada Oktober mendatang. Liga Inggris tentu masih menjadi buruan utama skuad asuhan Mikel Arteta. Sejak 2004, catatan trofi liga Arsenal belum bertambah dari 13 titel. Namun, mereka kini juga bakal menjalani final Liga Champions kedua yang terbentang dalam 20 tahun.

Kepastian itu dimiliki Si Meriam berkat sontekan penyerang sayap, Bukayo Saka, jelang babak pertama rampung atau menit ke-44 pada gim semifinal kedua kontra Atletico Madrid, Rabu (6/5/2026) dini hari WIB, di Stadion Emirates, London. Arsenal melanjutkan perjalanan di Liga Champions dengan keunggulan agregat 2-1 atas duta Spanyol itu.

"Ini momen yang indah. Kemenangan ini sangat berarti bagi kami, sangat bermakna untuk pendukung," ucap Saka dilansir BBC. Gol tunggal itu terasa lebih istimewa karena tercipta dengan ban kapten melingkar di lengan kiri Saka. Pemain bernomor punggung tujuh itu adalah produk Akademi Arsenal dan bocah London tulen.

Di Liga Champions, perjalanan Arsenal sungguh luar biasa. Mereka adalah satu-satunya tim yang tidak tersentuh kekalahan. Menyapu bersih delapan gim babak awal dengan hasil positif, kemudian meraih tiga kemenangan dan tiga remis dalam tiga duel fase gugur. Arsenal memang tidak mengemas produktivitas luar biasa seperti dua calon lawan mereka di final, Paris Saint-Germain dan Bayern Muenchen, yang sudah mencetak lebih dari 40 gol.

Dengan koleksi 29 gol, Arsenal justru anomali dengan julukannya, yakni Si Meriam, yang dianalogikan sering membombardir pertahanan lawan. Performa Arsenal mengutamakan benteng pertahanan kokoh. Mereka hanya kemasukan enam gol. Kiper, David Raya, mencatatkan sembilan laga nirbobol dengan kemampuan mengantisipasi gol lawan mencapai 4,63.

"Saya tidak berpikir banyak orang bisa meremehkan apa yang telah kami lakukan di kompetisi ini sejauh ini. Kami memiliki setiap hak untuk merayakan momen ini, sebuah kompetisi yang paling prestisius di level klub," kata Declan Rice, gelandang Arsenal, kepada BBC. Pelatih Atletico Madrid Diego Simeone legawa timnya gagal melaju ke final untuk ketiga kalinya dalam 14 masa baktinya sebagai juru taktik klub. Menurut Simeone, Arsenal pantas melaju ke final.

"Kami tersingkir karena lawan kami (Arsenal) pantas melaju ke final. Mereka memanfaatkan peluang mereka. Meski begitu, saya merasa tenang dan damai, sebab tim saya telah memberikan segalanya dalam dua laga," ujar Simeone dilansir Atletico Madrid. Atletico gagal mengalahkan Arsenal pada tiga pertemuan di Liga Champions musim ini.

Tumbang dua kali di Emirates yang tersaji 0-4 di babak penyisihan dan 0-1 pada semifinal. Pekan lalu, mereka harus puas berbagi skor imbang 1-1 di Stadion Metropolitano, Madrid. Demi meraih dua trofi paling bergengsi dalam sejarah klub, Saka dan kawan-kawan hanya memerlukan empat kemenangan lagi. Jika bisa mengatasi tekanan dan menemukan cara untuk selalu menang, maka tim putra Arsenal bisa menyamai catatan gelar ganda yang sudah dulu diraih tim putri Arsenal.

Tim putri Arsenal pernah meraih gelar Liga Inggris dan Liga Champions bersama pada musim 2006-2007. Bahkan, Arsenal sudah tercatat memiliki dua trofi Liga Champions Putri. Sebuah catatan terbaik bagi tim putri Liga Inggris. Rice menyebut capaian di musim ini adalah proses yang dilalui para pemain setelah beberapa musim terakhir merasakan kekecewaan.

Mimpi mereka meraih Liga Inggris pupus akibat kalah bersaing di kompetisi domestik, terutama dari Manchester City.

"Manajer memiliki kontrol penuh kepada kami. Tim terus meningkat dan kami saling mendorong satu sama lain. Kami akan mengerahkan seluruh kemampuan demi menjaga posisi baik ini di Liga Champions dan Liga Inggris," ucap Rice yang tampil dalam 12 laga Arsenal di Eropa. Arteta merasakan atmosfer fantastis di Emirates.

Situasi yang belum pernah dirasakan sebelumnya, baik sebagai pemain atau manajer Arsenal. Ia mengapresiasi dukungan penuh seluruh suporter pada masa naik dan turun di musim ini.

"Saya menyadari betul betapa berartinya capaian kami ini untuk semua orang yang memiliki hubungan dengan klub. Anak-anak melakukan pekerjaan luar biasa. Setelah 20 tahun, kami kembali ke final Liga Champions," tutur Arteta dilansir laman UEFA.

"Ya, saya sangat bangga dengan tim. Karena kami memahami betapa sulit dan menantangnya setiap lawan di level ini," lanjutnya. Kepastian Arsenal untuk mencetak sejarah monumental bagi klub akan tersaji di dua kota, London dan Budapest, Hungaria. Arsenal tidak akan keluar dari kota asal mereka pada tiga laga terakhir Liga Inggris





