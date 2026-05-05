Arsenal Berhasil ke Final Liga Champions 2025-2026 Setelah Kalahkan Atletico Madrid 1-0

Arsenal berhasil melaju ke final Liga Champions musim 2025-2026 setelah mengalahkan Atletico Madrid dengan skor 1-0 dalam pertandingan semifinal leg kedua. Gol Bukayo Saka menjadi penentu kemenangan The Gunners, yang belum pernah kalah dalam kompetisi ini musim ini. Ini adalah final pertama Arsenal sejak 2006, ketika mereka kalah dari Barcelona.

Bukayo Saka mencetak gol pertama dalam pertandingan sepak bola semifinal leg kedua Liga Champions antara Arsenal vs Atletico Madrid di Stadion Emirates di London utara pada 5 Mei 2026.

(Foto oleh Adrian Dennis / AFP) Hasil Arsenal Vs Atletico Madrid dalam lanjutan Liga Champions (UEFA Champions League) 2025-2026, Rabu (6/5/2026) dini hari WIB, berakhir dengan skor 1-0. Gol Bukayo Saka jadi penentu. Ini merupakan final pertama The Gunners, julukan Arsenal, sejak 2006. Kala itu, tim yang bermarkas di Stadion Emirates tersebut kalah dari Barcelona, 1-2.

Tim besutan Mikel Arteta juga tercatat belum pernah kalah dalam Liga Champions musim ini, dengan rincian 10 kemenangan dan tiga hasil imbang. Tim tamu menebar ancaman serius pada menit ke-8 melalui kolaborasi Antoine Griezmann dan Giuliano Simeone yang menyodorkan bola rendah kepada Julian Alvarez, namun tembakannya masih sedikit melenceng di sisi kiri gawang. Tuan rumah merespons lewat tendangan spekulasi yang dilepaskan Riccardo Calafiori usai menerima umpan dari Eberechi Eze, tetapi bola masih melambung tinggi.

Memasuki menit ke-34, sempat terjadi protes dari pemain tuan rumah setelah Leandro Trossard terjatuh akibat kontak dengan Antoine Griezmann, namun wasit tetap melanjutkan permainan tanpa meninjau VAR. Viktor Gyokeres dibayangi oleh Giuliano Simeone dan Antoine Griezmann dalam pertandingan sepak bola semifinal leg kedua Liga Champions antara Arsenal dan Atletico Madrid di Stadion Emirates di London utara pada 5 Mei 2026. (Foto oleh Adrian Dennis / AFP) Memasuki paruh kedua, skuad asuhan Diego Simeone tampil lebih terbuka demi mengejar defisit gol.

Jimly: Lembaga Hukum dan Kehakiman Perlu Direformasi, Tak Hanya Naik Gaji Pendidikan Penting Buat Kami, Jangan Sampai Anak Juga Jadi Pemulung Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami. Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi. Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.

Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com. KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini





KompasBola / 🏆 10. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Liga Champions Arsenal Atletico Madrid Bukayo Saka Final

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Update Klasemen Liga Inggris 2025-2026: Arsenal Penuh Senyum, Manchester City Tersandung Bareng ChelseaBerita Update Klasemen Liga Inggris 2025-2026: Arsenal Penuh Senyum, Manchester City Tersandung Bareng Chelsea terbaru hari ini 2026-05-05 07:00:35 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Jadwal Arsenal Vs Atletico Madrid di Semifinal Leg ke-2 Liga Champions 2025-2026Mikel Arteta percaya diri Arsenal bisa melangkah ke final Liga Champions 2025-2026.

Read more »

Arsenal Vs Atletico Madrid, Arteta: Sesuatu yang Luar Biasa Akan TerjadiMikel Arteta memasatikan Arsenal siap memaksimalkan momentum demi lolos ke final Liga Champions 2025-2026.

Read more »

Jadwal Semifinal Liga Champions 2025-2026 Malam Ini: Arsenal Bisa Jamu Atletico Madrid dengan TenangBerita Jadwal Semifinal Liga Champions 2025-2026 Malam Ini: Arsenal Bisa Jamu Atletico Madrid dengan Tenang terbaru hari ini 2026-05-05 11:38:51 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Arsenal vs Atletico Madrid, Viktor Gyokeres Serukan Kemenangan The Gunners!Viktor Gyokeres yakin Arsenal akan mengalahkan Atletico Madrid dan lolos ke final Liga Champions 2025/2026.

Read more »

Live Streaming Arsenal vs Atletico Madrid, Semifinal Liga Champions 2025/2026Arsenal menjamu Atletico Madrid di leg kedua semifinal Liga Champions 2025/2026 di Emirates Stadium setelah bermain imbang 1-1 pada pertemuan pertama. Kedua tim berjuang untuk meraih tiket final melawan Bayern Munich atau Paris Saint-Germain.

Read more »