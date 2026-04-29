Arsenal Berhadang Atletico Madrid di Liga Champions, Arteta dan Henry Berbagi Analisis

Arsenal akan bertanding melawan Atletico Madrid di markas Atletico, ibu kota Spanyol, pada Kamis (30/4/2026) dini hari WIB. Laga ini menjadi ujian besar bagi skuad asuhan Mikel Arteta yang tengah dalam tren positif. Arsenal datang dengan kepercayaan diri tinggi usai meraih kemenangan tipis 1-0 atas Newcastle United di ajang Premier League. Hasil tersebut sekaligus mengantarkan The Gunners kembali ke puncak klasemen, mengungguli Manchester City. Kini, fokus Arsenal beralih ke panggung Eropa dengan target melangkah ke final yang akan digelar di Budapest. Jika lolos, mereka berpotensi menghadapi Paris Saint-Germain atau Bayern Munich di partai puncak.

Namun di balik performa impresif tersebut, legenda Arsenal Thierry Henry melihat adanya celah yang bisa dimanfaatkan Atletico.

Ia menyoroti kondisi fisik dan kreativitas permainan Arsenal yang dinilai belum maksimal. Tim terlihat sedikit kelelahan, baik secara fisik maupun mental. Saya pernah berada di situasi seperti itu, berjuang untuk gelar domestik sekaligus tampil di Eropa, itu sangat menguras energi, ujar Henry. Selain itu, ia juga menilai kreativitas lini serang Arsenal masih menjadi pekerjaan rumah.

Minimnya variasi serangan dinilai bisa menjadi masalah serius saat menghadapi tim sekelas Atletico yang dikenal solid dalam bertahan. Mikel Arteta memberikan instruksi pada skuad Arsenal di laga lawan Manchester City di pekan kelima Liga Inggris 2025/26 di Emirates Stadium, Minggu (21/09/2025). Di sisi lain, Arteta tidak menampik bahwa timnya masih perlu meningkatkan kualitas, terutama dalam hal penyelesaian akhir. Ia mencontohkan laga kontra Newcastle sebagai bukti bahwa efektivitas peluang masih bisa ditingkatkan.

Kami harus bermain lebih baik. Bukan hanya soal jumlah tembakan, tetapi kualitas dari peluang tersebut, ujar Arteta dalam konferensi pers di Stadion Metropolitano, Madrid. Meski demikian, pelatih asal Spanyol itu tetap optimistis. Ia menegaskan bahwa Arsenal datang dengan target jelas: meraih kemenangan.

Raihan juara Liga Primer Inggris pada musim 2004-2005 tanpa menelan satu kekalahan pun yang dilakukan Arsenal hingga saat ini belum bisa diulangi, tetapi tim ini terus berusaha untuk menciptakan sejarah baru di Liga Champions





