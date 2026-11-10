Arlyansyah Abdulmanan Dipanggil Timnas Indonesia pada Pemusatan Latihan di Bali

Arlyansyah Abdulmanan dipanggil Timnas Indonesia senior untuk pertama kali pada pemusatan latihan di Bali sebelum Kualifikasi Piala Dunia 2030.

Arlyansyah Abdulmanan akhirnya mendapat kesempatan bergabung bersama Timnas Indonesia pada pemusatan latihan yang digelar di Bali. Pemain kelahiran 20 Desember 2005 itu dipanggil tim nasional level senior untuk pertama kali dalam kariernya.

Sebelum dipanggil ke skuad senior, Arlyansyah pernah memperkuat timnas kelompok usia mulai dari U-19, U-20, dan U-23 sepanjang 2024/25. Pemanggilan ke tim senior ini menjadi tonggak baru bagi pemain asli Jakarta tersebut.

Also read Timnas Indonesia U-17 Panggil 23 Pemain untuk Kualifikasi Piala Asia 2027

Performa Musim Ini Membawa Arly ke Skuad Senior

Arlyansyah Abdulmanan mengaku senang karena pada musim ini ia tampil maksimal saat dipercaya pelatih Shin Tae-yong untuk bermain. Kepercayaan itu membuatnya mendapat peran penting bersama tim berjuluk Macan Kemayoran.

Sejauh ini Arlyansyah telah mencetak satu gol dalam sembilan laga bersama Macan Kemayoran. Catatan tersebut menjadi bagian dari perjalanan yang ia nilai sebagai hasil kerja keras selama ini.

Advertisement

Dalam pernyataannya, Arly menyebut pemanggilan ke Timnas Indonesia sebagai kebanggaan sekaligus motivasi besar baginya. Ia juga menganggap panggilan ini sebagai langkah baru dalam perjalanan kariernya.

Arly mengingatkan dirinya bahwa setiap proses yang dijalani memiliki arti. Ia menegaskan akan terus bersyukur atas setiap kesempatan yang datang kepadanya.

Target Arly Mencuri Perhatian John Herdman

Arlyansyah Abdulmanan bertekad memanfaatkan kesempatan mengikuti pemusatan latihan selama satu pekan di Pulau Dewata untuk memikat pelatih John Herdman. Pemusatan ini menjadi ruang pembuktian awal baginya di hadapan staf pelatih timnas.

Pelatih asal Inggris itu, John Herdman, ingin melihat seluruh pemain terlebih dahulu sebagai persiapan awal. Pendekatan ini menjadi langkah pembuka sebelum tim fokus pada agenda yang lebih besar.

Advertisement

Agenda tersebut adalah Kualifikasi Piala Dunia 2030 yang akan datang pada tahun depan. Dengan demikian, pemusatan latihan di Bali menjadi fase penting bagi para pemain yang ingin masuk dalam perhitungan tim untuk kualifikasi tersebut.

Peluang Arly pada Agenda Timnas Berikutnya

Pemusatan latihan di Bali menjadi ajang awal bagi Arlyansyah Abdulmanan untuk membuktikan kemampuannya di level senior. Kesempatan ini datang setelah ia menjalani pengalaman panjang bersama timnas kelompok usia.

Bagi Arly, peluang tampil di hadapan John Herdman menjadi modal penting menjelang Kualifikasi Piala Dunia 2030. Pemain yang berhasil menunjukkan performa terbaik selama pemusatan latihan akan memiliki peluang lebih besar untuk tetap berada dalam perhitungan tim pada agenda berikutnya.