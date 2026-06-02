Arkhan Kaka Cetak Gol, Timnas Indonesia U-19 Raih Kemenangan Perdana 3-0 atas Myanmar di Piala AFF 2026

Timnas Indonesia U-19 memulai Piala AFF U-19 2026 dengan kemenangan 3-0 atas Myanmar pada 1 Juni 2026. Gol ketiga dicetak Arkhan Kaka yang memuji kerja sama tim dan menfocus pada pertandingan berikutnya melawan Timor Leste.

Timnas Indonesia U-19 memulai Piala AFF U-19 2026 dengan kemenangan persuasive 3-0 atas Myanmar di Grup A, laga yang digelar di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, pada Senin 1 Juni 2026.

Gol ketiga dicetak oleh striker Arkhan Kaka, yang menegaskan dominasi tim dan men empatkan kerja sama kolektif. Kaka menyatakan kemenangan ini merupakan hasil dari kerasnya persiapan dan soliditas seluruh skuad, di mana setiap pemain, baik di lapangan maupun di luar, menjaga kompaknya formasi dan visi permainan. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan setimnya atas dedikasi mereka, sekaligus menekankan fokus untuk segera beralih ke pertandingan berikutnya melawan Timor Leste pada Kamis 4 Juni 2026.

Dengan tiga poin ini, Garuda Muda表白 Tutup posisi atas klasement sementara Grup A, mengungguli Vietnam thanks to superior goal difference, meski kedua tim sama-sama memiliki poin penuh setelah hasil positif mereka di hari pertama. Kemenangan ini menjadi landasan positif bagi motivasi dan mental tim, sekaligus menegaskan positioning-nya sebagai salah satu kontender kuat dalam grup. Pelatih Nova Arianto, meski puas dengan hasil, tetap menegaskan pentingnya evaluasi berkelanjutan, terutama aspek mental dan kepercayaan diri pemain untuk menjaga konsistensi di峰的 tingkatan kompetisi.

Laga ini sekaligus menjadi pembuktian bahwa program pembangunan pemain muda Indonesia dapat menorehkan prestasi di level regional. Dengan dukungan penuh dari publik lokal di Sumatera Utara, tim berharap momentum positif ini dapat dipertahankan sepanjang turnamen, menggapai target juara grup dan melaju ke babak knockout. Semangat juang yang ditunjukkan oleh para pemain mencerminkan komitmen untuk membawa harapan bagi sepakbola Indonesia di kancah Asia Tenggara





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