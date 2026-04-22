Arifin Putra Siap Dibenci Sebagai Suami Tidak Setia di Serial 'Istri Paruh Waktu'

Arifin Putra berperan sebagai Rama, suami yang berselingkuh dalam serial 'Istri Paruh Waktu' bersama Audi Marissa dan Erika Carlina. Ia menyadari karakternya akan menimbulkan kontroversi dan siap menerima reaksi dari penonton.

Arifin Putra akan segera menghadirkan sebuah peran yang menantang sekaligus kontroversial dalam serial terbaru berjudul ' Istri Paruh Waktu '. Ia akan beradu akting dengan dua aktris berbakat, Audi Marissa dan Erika Carlina , dalam sebuah cerita yang berpusat pada isu perselingkuhan dan dinamika rumah tangga yang rumit.

Arifin Putra memerankan karakter Rama, seorang suami yang tidak setia dan terjerat dalam berbagai masalah akibat perbuatannya. Ia menyadari bahwa perannya ini berpotensi membuatnya dibenci oleh banyak penonton, terutama para ibu-ibu, namun ia tetap berkomitmen untuk memberikan penampilan yang meyakinkan dan mendalam. Serial ini tidak hanya menampilkan sisi gelap perselingkuhan, tetapi juga menggali lebih dalam mengenai alasan dan motivasi di balik tindakan tersebut, serta konsekuensi yang harus dihadapi oleh semua pihak yang terlibat.

Arifin Putra berharap penonton dapat mengambil pelajaran berharga dari serial ini, bukan hanya sebagai hiburan semata, tetapi juga sebagai refleksi diri mengenai pentingnya kesetiaan, komunikasi, dan komitmen dalam sebuah hubungan. Ia menekankan bahwa serial ini bertujuan untuk memicu diskusi dan pemahaman yang lebih baik mengenai isu-isu yang seringkali tabu dalam masyarakat. Dalam serial 'Istri Paruh Waktu', Rama digambarkan sebagai seorang suami dari Rizka (diperankan oleh Audi Marissa) dan seorang ayah dari satu anak.

Namun, di balik kehidupan rumah tangganya yang tampak harmonis, Rama menyimpan rahasia kelam, yaitu hubungannya dengan wanita lain. Salah satu tantangan terbesar bagi Arifin Putra adalah membangun chemistry yang kuat dengan Audi Marissa agar penonton dapat mempercayai mereka sebagai pasangan suami istri yang realistis. Untungnya, pengalaman Audi Marissa yang luas di dunia akting sangat membantu dalam proses ini.

Arifin Putra menjelaskan bahwa ia dan Audi Marissa sering berdiskusi mengenai detail karakter dan hubungan mereka, termasuk hal-hal kecil seperti kedekatan anak dengan ayah atau ibu. Ia menyadari bahwa perannya sebagai Rama akan memicu pro dan kontra dari penonton, dan ia siap menerima segala reaksi yang muncul. Ia bahkan bercanda bahwa mungkin ada beberapa ibu yang akan melempar sepatu ke layar televisi karena kesal dengan karakter yang ia perankan.

Namun, ia juga berharap ada penonton yang dapat memahami kompleksitas karakter Rama dan melihat bahwa perselingkuhan bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja, melainkan merupakan hasil dari berbagai faktor yang saling terkait. Produser Manoj Punjabi menambahkan bahwa karakter Erika Carlina tidak serta merta dapat dilabeli sebagai 'pelakor' (perebut laki-laki orang). Ia menekankan bahwa penampilan Erika Carlina dalam serial ini akan penuh kejutan dan tidak sesuai dengan stereotip yang sering dikaitkan dengan karakter 'pelakor'.

Erika Carlina sendiri menimpali dengan nada bercanda bahwa penampilannya yang menarik tidak menjamin bahwa ia akan menjadi 'pelakor'. Ia berharap penonton dapat menebak sendiri peran yang ia mainkan dalam serial ini. Manoj Punjabi juga mengungkapkan bahwa proses syuting serial 'Istri Paruh Waktu' berjalan dengan sangat cepat dan intens. Ia memuji dedikasi dan profesionalisme para pemain dan kru yang telah bekerja keras untuk menghasilkan sebuah serial berkualitas tinggi.

Serial ini diharapkan dapat menjadi tontonan yang menarik dan menghibur bagi seluruh keluarga, sekaligus memberikan pesan moral yang positif. Arifin Putra berharap serial ini dapat menjadi pengingat bagi semua orang untuk selalu menjaga kesetiaan dan komunikasi dalam hubungan mereka, serta untuk menghindari segala bentuk perselingkuhan yang dapat merusak kebahagiaan keluarga





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Evaluasi Kinerja PPPK Paruh Waktu melalui Uji Kompetensi pakai Sistem CATJPNN.com : Evaluasi kinerja PPPK Paruh Waktu dilakukan melalui uji kompetensi menggunakan sistem CAT.

Serial Istri Paruh Waktu Janjikan Pengalaman Menonton BerbedaMD Entertainment melalui CEO Manoj Punjabi akan merilis serial Istri Paruh Waktu dengan standar produksi tinggi dan alur cerita dinamis yang membahas sisi gelap dan rahasia dalam hubungan suami istri. Serial ini akan tayang di Netflix dan MDTV pada April 2026.

Jika Suami Selingkuh, Audi Marissa: Contoh Karakter Aku di Istri Paruh WaktuAudi Marissa, Arifin Putra, dan Rheina Bishop membintangi serial drama berjudul “Istri Paruh Waktu.'

Arifin Putra Perankan Suami Terjerat Pengkhianatan di Serial TerbaruArifin Putra berperan sebagai Adimas, seorang suami yang menghadapi konflik pengkhianatan dan rahasia dalam rumah tangga. Ia berharap perannya dapat menjadi pembelajaran bagi para suami dan penonton dapat mengambil hikmah positifnya. Serial ini akan tayang di Netflix dan MDTV mulai April 2026.

Audi Marissa Ungkap Alasan Terima Peran Istri Diselingkuhi di Istri Paruh WaktuAudi Marissa didapuk memerankan sosok istri yang dikhianati dalam serial terbaru produksi MD Entertainment bertajuk Istri Paruh Waktu.

Serial Istri Paruh Waktu Siap Tayang, Konflik Rumah Tangga Penuh Twist Tak TerdugaPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

