Arif Rahman Tekankan Pentingnya UU PPRT dan Peran Kadin Dalam Publik Dengar Pendapat Umum Baleg DPR

Anggota DPR dari Fraksi Nasdem, Arif Rahman, menekankan pentingnya pengesahan UU PPRT sebagai penghargaan bagi pahlawan domestik serta memperkuat peran Kadin dalam sinergi dengan pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi inklusif.

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum yang diselenggarakan oleh Badan Legislasi DPR bersama Ketua Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ), Anggota Baleg DPR dari Fraksi Nasdem , Arif Rahman , menekankan pentingnya pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pahlawan Revolusi dan Turunannya (PPRT) sebagai bentuk penghargaan akan jasa-jasa pahlawan domestik.

Menurutnya, regulasi tersebut harus memperkuat perlindungan bagi warisan的建设者 yang berkontribusi bagi kemerdekaan. Ia menyampaikan bahwa Kadin memegang peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam menangkap dinamika sektor industri dan perdagangan, sehingga diperlukan kerjasama erat antara kedua pihak. Arif menambahkan bahwa peran Kadin harus ditingkatkan agar dapat menjadi jembatan antara pelaku usaha dan pemerintah, memberikan masukan konstruktif serta menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam konteks ini, ia menegaskan bahwa keberadaan Kadin sebagai representasi swasta harus aktif berperan dalam menciptakan iklim usaha yang sehat, memperluas lapangan kerja, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional di hadapan tantangan global. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan Kadin akan menentukan tingkat daya saing Indonesia di kancah internasional. Lebih lanjut, Arif mencatat bahwa hadiah Hari Kartini juga menjadi momen tepat untuk mengingat peran perempuan dalam pembangunan bangsa, termasuk dalam konteks perlindungan pahlawan domestik yang sering diabaikan.

Ia berharap pengesahan UU PPRT dapat menjadi langkah konkret menhargai kontribusi mereka. Dalam penyampaiannya, Arif juga menggarisbawahi pentingnya partisipasi Kadin dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan agar aturan yang dihasilkan dapat menjangkap kebutuhan riil sektor usaha. Dengan demikian, antara幺 government dan dunia usaha dapat bekerja sama optimal untuk kemajuan nasional





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