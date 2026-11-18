Ariel NOAH menolak buka detail nominal endorsement KKP. Penyanyi 45 tahun ini tegaskan ada kode etik profesi dan honornya tetap normal.

Ariel NOAH, vokalis band legendaris Indonesia, secara tegas menutup akses publik terhadap detail nominal honor yang ia terima dari kerja sama dengan organisasi nirlaba The Dudas Minus One. Proyek kolaborasi ini melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP) dalam sebuah inisiatif publik yang mendapat sorotan luas. Meskipun keingintahuan masyarakat mengenai besaran finansial tersebut sangat tinggi, musisi berusia 45 tahun ini memilih untuk menjaga kerahasiaan data tersebut.

Keputusan Ariel untuk tidak membocorkan angka-angka ini didasarkan pada prinsip profesionalisme dan aturan main yang berlaku di industri kreatif. Ia menyadari bahwa pertanyaan mengenai nominal tersebut sering datang dari berbagai pihak, namun ia menegaskan bahwa isu honor berkaitan erat dengan manajemen dan agensi yang menjalankannya. Oleh karena itu, membongkar detail tersebut dianggap melanggar kode etik yang dipegang teguh oleh para pekerja kreatif.

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Prinsip Kode Etik Industri Kreatif

Di kawasan Melawai, Jakarta Selatan, Ariel menjelaskan bahwa ada kode etik khusus yang melarangnya untuk membeberkan berapa besar honor yang diterimanya. Ia menyatakan bahwa urusan finansial dalam pekerjaan kreatif adalah hal yang bersifat privat antara individu dengan manajemen atau agensinya. Kode etik ini bertujuan untuk menjaga hubungan profesional yang sehat dan menghormati kontrak serta kesepakatan yang telah dibuat di balik layar.

Komitmen terhadap kode etik ini menjadikan Ariel enggan memberikan jawaban langsung terhadap teka-teki publik. Ia berpandangan bahwa transparansi penuh mengenai uang bukanlah kewajiban pribadi bagi seorang artis di hadapan media. Sebaliknya, hal tersebut adalah ranah administratif yang harus diselesaikan melalui jalur manajemen yang tepat dan sesuai dengan prosedur industri.

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Posisi Terhadap Klaim dan Transparansi Publik

Ariel NOAH tidak membiarkan dirinya disamakan dengan praktik yang tidak transparan. Ia mengacu pada pernyataan Raffi Ahmad yang sebelumnya mengkritik kasus ini dan menyarankan agar nomornya dicari tahu. Ariel merespons saran tersebut dengan poin logis bahwa pemerintah memiliki wewenang penuh untuk menanyakan langsung kepada agensi-agensi yang pernah bekerja sama dengannya. Menurutnya, jika ada kepentingan resmi, informasi tersebut pasti akan terbuka melalui jalur hukum dan birokrasi yang sah.

Posisi Ariel ini sekaligus menjawab keraguan masyarakat tentang integritas keuangannya. Ia menekankan bahwa tidak ada alasan untuk menyembunyikan sesuatu yang tidak ada masalah selama prosesnya dilakukan oleh pihak yang berwenang. Mengundang pemerintah untuk melakukan investigasi langsung ke agensi menunjukkan keberanian dan keyakinan Ariel bahwa semua proses telah berjalan sesuai aturan.

Transparansi Nominal dan Implikasi Ke Depan

Mengenai besaran uang yang masuk ke kantongnya, Ariel NOAH memastikan bahwa nominal yang ia terima masih berada dalam perhitungan normal. Ia mengulang penegasan bahwa honor tersebut wajar dan tidak mengandung keanehan atau penyimpangan nilai. Pernyataan ini merupakan upaya untuk menenangkan kecurigaan publik bahwa mungkin ada markup harga atau keuntungan yang tidak masuk akal dari proyek tersebut.

Masyarakat dan pemangku kepentingan dapat mengambil kesimpulan bahwa Ariel memegang teguh standar profesionalisme tinggi. Ia menggabungkan sikap tegas dalam menjaga rahasia bisnis dengan kepercayaan penuh pada mekanisme pengawasan pemerintah. Langkah ini diharapkan dapat menutup debat publik dan mengalihkan fokus pada substansi dari proyek The Dudas Minus One bersama KKP itu sendiri.