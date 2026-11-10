Ariel NOAH dan The Dudas Minus One Bantah Isu Anggaran KKP Rp3,6 Miliar di Natuna

Ariel NOAH dan anggota The Dudas Minus One membantah rumor anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp3,6 miliar untuk konten wisata di Natuna.

Ariel NOAH bersama para anggota geng motor The Dudas Minus One resmi membuka suara terkait kabar circulating yang menyebutkan adanya alokasi anggaran dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebesar Rp3,6 miliar untuk produksi konten mereka di lokasi wisata Natuna. Kelompok ini terdiri dari Raffi Ahmad, Ariel NOAH, Desta, dan Gading Marten yang secara kolektif memutuskan untuk memberikan klarifikasi publik melalui platform media sosial resmi mereka.

Alasan Klarifikasi Publik The Dudas

Langkah transparansi ini diambil oleh Ariel sebagai upaya langsung untuk meluruskan berbagai kesalahpahaman dan narasi yang telah menyebar luas di kalangan netizen mengenai dugaan keterlibatan dana negara dalam proyek kreatif mereka. Keputusan untuk berbicara terbuka ini didasarkan pada kebutuhan untuk memastikan bahwa fakta sebenarnya diketahui oleh publik sebelum informasi yang salah semakin mengakar dan sulit dikoreksi.

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Dampak Personal bagi Anggota Grup

Desta turut menekankan bahwa isu kontroversial tersebut tidak hanya berdampak negatif terhadap dirinya secara pribadi, tetapi juga menimbulkan tekanan emosional yang signifikan terhadap keluarga inti serta anak-anaknya. Melalui unggahan di akun Instagram resmi The Dudas Minus One pada Selasa (10/11), Desta menyatakan bahwa dampak psikologis dari peredaran berita bohong tersebut sudah cukup mengganggu ketenangan hidup mereka sehari-hari.

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Riwayat Perjalanan Konten Wisata

Ariel kemudian mengingatkan kembali sejarah perjalanan konten digital yang mereka produksi sejak awal tahun 2024 lalu, menegaskan bahwa setiap episode telah dirilis dengan prosedur standar industri kreatif tanpa intervensi dana pemerintah. Sejak peluncuran pertama, The Dudas Minus One telah mengunjungi puluhan kota di seluruh Indonesia untuk mempromosikan potensi UMKM lokal maupun destinasi pariwisata daerah yang belum banyak dikenal masyarakat luas.

Komitmen Promosi Ekonomi Kreatif

Fokus utama dari aktivitas content creation grup ini adalah mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyat melalui eksposur media yang masif kepada pelaku usaha kecil dan menengah di berbagai daerah tujuan wisata. Dengan mengunjungi lebih dari tiga puluh lokasi berbeda, mereka berupaya menunjukkan bahwa kolaborasi antara selebriti dan komunitas lokal dapat menjadi alat efektif untuk meningkatkan daya tarik pariwisata nasional.