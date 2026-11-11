Ariel NOAH dan Raffi Ahmad Bentuk Kelompok 'The Dudas Minus One'

Kelompok The Dudas Minus One terbentuk dari ide Ariel NOAH dan pengelolaan Raffi Ahmad. Empat selebritas berencana touring sambil menelusuri asal‑tua keluarga lewat tes DNA, meski fitur tersebut belum terlaksana.

Ariel NOAH memutuskan untuk mengambil hiatus dari penampilan publik dan menggantinya dengan proyek perjalanan motor yang sekaligus akan menghasilkan uang. Gagasan ini kemudian dibawa ke teman kolaborasinya, presenter dan pengusaha Raffi Ahmad, yang ditunjuk sebagai pengelola program. Keputusan tersebut berujung pada terbentuknya grup The Dudas Minus One yang menarik perhatian publik.

Konsep Perjalanan dan Tes DNA

Tiada sekadar konten touring, Ariel menyebutkan tentang rencananya menelusuri asal‑tua setiap anggota grup melalui tes DNA. Sementara hasil tes masih menunggu pelaksanaan, konsep this angle disengaja untuk menambah daya tarik keunikan perjalanan.

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Peran Raffi Ahmad dalam Proyek

Raffi Ahmad tidak hanya bergabung sebagai anggota kelompok, namun dia juga diberikan tanggung jawab penuh atas pengelolaan proyek. Menuju kesuksesan, Raffi menggagas keuangan, promosi, serta koordinasi dengan pihak ketiga, dibantu oleh pengalaman bisnisnya. Sebagai presenter, ia juga menonjolkan image grup ke publik lewat media sosial dan media tradisional.

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Anggota dan Struktur Grup

Setelah pertemuan awal, Raffi membawa dua selebritas lainnya, Gading Marten dan Desta Mahendra, sehingga hingga kini jumlah anggotanya adalah empat. Ariel menekankan pentingnya menjaga struktur kecil agar pembagian tugas tetap terjaga. Kondisi ini juga mempermudah penyesuaian peran setiap anggota ketika projek berkembang lebih lanjut.

Rencana Kedepan dan Dampak Publik

Meski perjalanan fisik sudah direncanakan, tahap berikutnya masih harus menunggu hasil tes DNA. Jika terlaksana, ia diharapkan dapat menciptakan konten yang lebih mendalam dan edukatif bagi penggemar. Adapun untuk publik, khalayak bisa menantikan update melalui akun media sosial grup, dan menunggu apakah tes DNA akan menjadi bagian utama dari perjalanan. Skema pengelolaan proyek menaruh harapan pada suksesnya kolaborasi kreatif antara ahli media dan pengusaha dalam menciptakan konsep inovatif yang menembus batas tradisional penonton.