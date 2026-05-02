Arief Pramuhanto: Korban Kriminalisasi Terberat dalam Kasus Korupsi?

Mantan Dirut Indofarma, Arief Pramuhanto, dinilai sebagai korban kriminalisasi dalam kasus korupsi. Vonis 13 tahun penjara dan denda Rp 222,7 miliar dianggap tidak adil karena tidak ada bukti keterlibatan langsung dalam korupsi dan tidak ada *mens rea*. Kasus ini memicu perdebatan tentang independensi peradilan dan perlindungan hak individu.

Mantan Direktur Utama PT Indofarma dan Komisaris Utama PT Indofarma Global Medika (IGM), Arief Pramuhanto , kini menghadapi penilaian sebagai salah satu korban kriminalisasi paling berat dalam sejarah kasus korupsi di Indonesia.

Penilaian ini muncul seiring dengan sorotan terhadap putusan hukum yang dianggap tidak adil dan tidak berdasar pada bukti yang kuat. Vonis 13 tahun penjara yang dijatuhkan kepadanya, ditambah kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 222,7 miliar atau menghadapi hukuman tambahan 7 tahun penjara, dinilai sangat memberatkan dan tidak proporsional dengan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Salah satu poin krusial yang menjadi dasar argumen pembelaan adalah tidak adanya unsur *mens rea* atau kesalahan dalam tindakan Arief Pramuhanto.

Para pakar hukum yang terlibat dalam kasus ini menegaskan bahwa Arief tidak menerima aliran dana ke rekening pribadinya, tidak terbukti menerima suap atau memperkaya diri sendiri maupun pihak lain, dan tidak memiliki konflik kepentingan yang dapat mengarah pada tindakan korupsi. Kuasa hukum Arief, Firmansyah, dengan tegas menyatakan bahwa keadilan yang seharusnya ditegakkan justru tidak tercermin dalam putusan tersebut.

Ia menyoroti bahwa penegakan hukum terhadap Arief bukanlah proses yang mudah, dan kasus ini serupa dengan kasus-kasus sebelumnya yang menimpa tokoh-tokoh seperti Ira Puspadewi, Tom Lembong, Amsal Sitepu, Karen Agustian, dan Toni Aji. Mereka semua, menurut Firmansyah, adalah individu yang tidak bersalah, tidak melakukan korupsi, dan tidak mengambil keuntungan pribadi, namun justru menjadi tahanan, diadili, dan divonis sebagai koruptor.

Firmansyah mendesak agar hukuman penjara yang sedang dijalani Arief dihentikan dan ia dibebaskan, mengingat konsistensi bukti yang menunjukkan bahwa Arief tidak menerima uang sepeser pun, tidak memperkaya pihak lain, dan tidak menyalahgunakan dana negara untuk kepentingan pribadi atau keluarganya. Dalam perannya sebagai Komisaris Utama PT IGM, anak perusahaan Indofarma, Arief Pramuhanto dinilai tidak seharusnya disalahkan atas kerugian negara sebesar Rp 359 miliar.

Firmansyah menjelaskan bahwa seluruh proses bisnis yang dilakukan oleh PT IGM telah mengikuti prinsip Business Judgment Rule (BJR), yang memberikan perlindungan hukum bagi para pengambil keputusan bisnis yang bertindak dengan itikad baik dan berdasarkan informasi yang memadai. Dengan demikian, tindakan Arief sebagai Komisaris Utama tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan pidana. Meskipun Mahkamah Agung (MA) telah menolak kasasi yang diajukan Arief Pramuhanto, memperkuat vonis 13 tahun penjara, Firmansyah dan tim kuasa hukumnya tetap berpegang pada keyakinan bahwa Arief adalah korban ketidakadilan.

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta telah memperberat hukuman Arief dari 10 tahun penjara menjadi 13 tahun penjara, serta menambahkan hukuman uang pengganti sebesar Rp 222,7 miliar dengan opsi hukuman tambahan 7 tahun penjara jika tidak dibayarkan. Kasus ini memicu perdebatan luas mengenai independensi lembaga peradilan dan perlindungan terhadap hak-hak individu dalam sistem hukum di Indonesia. Banyak pihak menyerukan agar dilakukan peninjauan kembali terhadap kasus Arief Pramuhanto, dengan mempertimbangkan seluruh fakta dan bukti yang ada secara objektif dan transparan.

Kejelasan hukum dan keadilan bagi semua warga negara menjadi prioritas utama dalam upaya membangun negara hukum yang kuat dan berintegritas





