Arief Hidayat: Penyadapan Prabowo Bisa Jadi Makar Jika Ancam Kedaulatan

Mantan Ketua MK Prof. Arief Hidayat menyatakan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto berpotensi masuk tindak pidana makar jika melibatkan pihak asing dan mengancam kedaulatan negara.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Arief Hidayat memberikan analisis serius terkait dugaan praktik penyadapan ilegal yang melibatkan Presiden Prabowo Subianto. Ia menekankan bahwa pemeriksaan mendalam oleh aparat penegak hukum sangat krusial untuk menentukan apakah tindakan tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana makar.

Prof. Arief Hidayat menyampaikan pandangan ini saat menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jember, Jawa Timur, pada Sabtu sore. Pernyataannya ini muncul di tengah berkembangnya informasi mengenai adanya intersepsi terhadap komunikasi para pemimpin bangsa Indonesia.

Also read Terseret Kasus Penyadapan Prabowo, Listyo Sigit Dicopot dari Dewan Pembina KSPSI

Mekanisme Penentuan Klasifikasi Tindak Pidana Makar

Klasifikasi hukum dalam kasus ini bergantung pada dua faktor utama yang disebutkan oleh mantan hakim konstitusi tersebut. Pertama, adanya keterlibatan pihak asing dalam aktivitas penyadapan yang dilakukan. Kedua, apakah hasil intersepsi tersebut digunakan secara spesifik untuk mengancam kedaulatan negara Indonesia.

Jika pemeriksaan membuktikan adanya unsur asing dan tujuan untuk melemahkan kedaulatan, maka tindakan itu secara hukum masuk dalam kategori tindak pidana makar. Sebaliknya, jika tujuannya murni untuk persaingan kekuasaan internal, maka klasifikasinya berubah menjadi penyalahgunaan wewenang.

Advertisement

Posisi Pemangku Kepentingan dan Argumen Hukum

Prof. Arief Hidayat menjelaskan bahwa pengusutan kasus ini tidak boleh hanya berfokus pada pelaku penyadapan, tetapi juga harus menelusuri pihak-pihak yang memanfaatkan hasil intersepsi tersebut. Ia menilai penting untuk mengetahui motif di balik pengumpulan data terhadap Presiden serta sejumlah tokoh penting lain di Indonesia.

Dalam skenario lain yang ia sampaikan, jika penyadapan terhadap tokoh organisasi masyarakat, partai politik, dan media massa yang kritis dilatarbelakangi oleh perebutan kekuasaan antarkekuatan politik dalam negeri, maka tindakan tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai makar. Dalam konteks domestik seperti ini, Prof. Arief Hidayat menilai tindakan lebih tepat diklasifikasikan sebagai penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.

Dampak Nyata bagi Institusi dan Langkah Selanjutnya

Dampak dari kasus ini sangat signifikan terhadap integritas institusi negara. Prof. Arief Hidayat, yang kini menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Alumni GMNI, menegaskan bahwa dirinya tidak mempermasalahkan kemungkinan dirinya turut menjadi sasaran penyadapan.

Ia menyatakan ketenangannya karena merasa tidak pernah melakukan tindakan negatif, termasuk penyalahgunaan kewenangan, kekuasaan, maupun korupsi. Sikap tegas dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini memberikan sinyal bahwa transparansi dan integritas hukum tetap menjadi prioritas utama dalam mengawal proses investigasi kasus penyadapan yang sedang berlangsung.