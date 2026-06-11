Argentina vs. Perancis: The Battle for the 2026 FIFA World Cup Title

The 2026 FIFA World Cup is set to take place in Mexico, with 48 teams vying for the coveted title. Argentina, the reigning champions, are considered underdogs, while France, the defending champions, are the favorites. Japan is also expected to make a strong showing, having undergone significant transformation.

Mengapa Argentina seolah melawan beban sejarah di Piala Dunia 2026 ? Mengapa saat ini menjadi peluang pamungkas Ronaldo menjadi juara bersama Portugal? Bagaimana Jepang bertransformasi menjadi salah satu penantang juara?

Perburuan tim nasional sepak bola terbaik sejagat, Piala Dunia 2026, akan dimulai pada Jumat (12/6/2026) pukul 02.00 WIB di Meksiko. Sebanyak 48 tim akan berebut trofi emas yang menjadi simbol supremasi sepak bola dunia. Sejumlah tim pun dijagokan untuk berjaya di Piala Dunia edisi ke-23 itu. Menurut Opta, Spanyol—juara bertahan Eropa—paling dijagokan meraih trofi Piala Dunia dengan kans sebesar 16,42 persen.

Perancis, yang menjadi juara bertahan, Argentina, menjadi unggulan keempat dengan peluang berjaya sebesar 10,38 persen. Sepanjang sejarah, hanya Italia pada 1938 dan Brasil pada 1962 yang bisa mempertahankan trofi Jules Rimet. Namun, dua capaian itu diraih di konfederasi mereka. Siapa pun yang diunggulkan, yang pasti, perjalanan mereka kali ini akan lebih berat seiring ekspansi format.

Untuk kali pertama dalam sejarah Piala Dunia, turnamen berlangsung lebih dari sebulan penuh. Untuk kali pertama pula, fase gugur dimulai dari babak 32 besar. Berbeda dengan empat tahun lalu di Qatar, Argentina bukan yang paling difavoritkan juara pada Piala Dunia 2026. Sang juara bertahan datang ke Amerika Utara dengan persiapan yang kurang ideal.

Sejarah pun kurang berpihak kepada mereka. Di Piala Dunia, status juara bertahan lebih terasa sebagai beban, bahkan bak kutukan, alih-alih keunggulan. Setelah 1962, juara bertahan terus berguguran. Sindrom itu mendera tim-tim hebat, seperti Spanyol dan Perancis.

Era emas Spanyol, yang menjadi juara pada 2010, misalnya, hancur lebur di fase grup edisi 2014. Empat tahun sebelumnya, Italia gagal memenangi satu pun laga fase grup setelah menjuarai edisi 2006. Kutukan itu berlanjut pada 2018. Jerman, yang berjaya pada 2014, pulang dengan rasa malu setelah hanya menjadi juru kunci penyisihan grup di Rusia.

Adapun Perancis, yang berjaya di Rusia pada 2018, gagal mengulangi kejayaan setelah dikalahkan Argentina melalui laga final yang sengit di Qatar, empat tahun silam. Beban ekspektasi, skuad yang menua, dan hilangnya rasa lapar gelar, menjadi kombinasi faktor di balik fenomena ”sindrom juara bertahan” itu. Menyadari beratnya tantangan tersebut, Pelatih Argentina Lionel Scaloni sempat dikabarkan ingin mundur pada November 2023. Atas bujukan sejumlah pihak, Scaloni memutuskan bertahan.

Ia mencoba melampaui prestasi dua pendahulunya, César Luis Menotti dan Carlos Bilardo, yang mundur setelah tim ”Tango” gagal mempertahankan gelar juara, yaitu masing-masing pada 1982 dan 1990. Ketidakmampuan Federasi Sepak Bola Argentina (AFA) mencari lawan-lawan sepadan pada uji coba tak terlepas dari masalah yang menjerat lembaga itu. AFA tengah didera skandal dugaan korupsi dan pencucian uang yang melibatkan pemimpinnya, Claudio Tapia. Di sisi lain, Scaloni juga dipusingkan dengan pilihan 26 pemain untuk dibawa ke Piala Dunia 2026.

Sejumlah pemain tidak bugar. Dari 48 tim peserta Piala Dunia 2026, Perancis adalah tim dengan skuad termewah sekaligus menakutkan. Skuad ”Les Bleus” bisa disebut sebagai ”All Star” jika meminjam istilah dalam bola basket NBA. Tidak heran, mereka difavoritkan untuk menjadi juara di Amerika.

Kemewahan skuad Perancis membuat iri banyak tim. Ketika Italia—yang gagal lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kali beruntun—nyaris tak punya penyerang yang bisa diandalkan, Perancis dianugerahi barisan pemburu gol terbaik sejagat, seperti Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Desire Doue, dan Michael Olise





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