Argentina Target Raih Kekuatan Berturut-turut di Piala Dunia 2026

Timnas Argentina memulai perjalanan mempertahankan gelar Piala Dunia 2026 dengan laga pembuka melawan Aljazair. Pelatih Lionel Scaloni menargetkan menjadi negara ketiga yang berhasil memenangkan gelar dunia secara beruntun setelah Italia dan Brasil. Skuad Argentina yang dikawal oleh bintang Lionel Messi akan menghadapi tantangan dari Aljazair yang kuat di Grup G bersama Austria dan Yordania.

Timnas Argentina memulai penjualan tiket untuk laga pembuka Piala Dunia 2026 melawan Aljazair di Amerika Utara. Pelatih Lionel Scaloni menyatakan target timnya adalah menjadi negara ketiga yang berhasil memenangkan gelar dunia secara berturut-turut setelah Italia dan Brasil.

Skuad utama yangೕ datang memuat pemain-pemain kunci seperti Lionel Messi dan Emiliano Martinez. Di sisi lain, Aljazair yangبتاwakili Africa bertekad mengacaukan rencana Argentina dengan memanfaatkan kecepatan dan teknik mereka. Pertandingan ini menjadi ujian pertama bagi Argentina dalam upaya mempertahankan mahkota. Selain Aljazair, Argentina juga harus bersaing dengan Austria dan Yordania dalam Grup G. Sebelumnya, Argentina telah melakukan beberapa laga persiapan, termasuk kemenangan 2-0 atas Angola dan Honduras.

Sementara itu, Aljazair menunjukkan performa impresif dengan mengalahkan Guatemala 7-0 dan Bolivia 0-4. Semua pertandingan Piala Dunia 2026 dapat ditonton melalui TVRI Nasional, TVRI Sport, FolaPlay, dan MAXStream TV





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