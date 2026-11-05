Argentina Pertahankan Nomor 10 Kosong Pasca Messi Pensiun

Argentina memutuskan tidak membagikan jersey nomor 10 selama jeda November setelah Lionel Messi pensiun dari tim nasional, menandai era baru tanpa penerus resmi.

Tim nasional Argentina secara resmi memutuskan untuk tidak membagikan nomor punggung 10 legendaris selama jendela pertandingan internasional bulan November. Keputusan ini diambil oleh pelatih kepala Lionel Scaloni sebelum laga persahabatan melawan Uruguay dan Costa Rica di mana Lionel Messi tidak termasuk dalam daftar skuad. Langkah simbolis ini menegaskan bahwa kekosongan yang ditinggalkan oleh Messi belum siap diisi oleh pemain lain dalam periode transisi tersebut.

Keputusan Scaloni Menjaga Nomor Kosong

Pelatih utama Lionel Scaloni dan staf kepelatihannya memilih untuk membiarkan nomor 10 tetap kosong selama jeda internasional kali ini. Keputusan ini bukan sekadar aturan teknis karena peraturan laga persahabatan sebenarnya tidak mewajibkan penggunaan nomor dari satu hingga sebelas. Namun, kekosongan ini menjadi tanda penghormatan yang jelas terhadap mantan kapten yang baru saja mengakhiri karier internasionalnya. Dengan tidak menunjuk penerus segera, Scaloni menghindari tekanan publik untuk segera menemukan pengganti sang legenda di masa-masa awal peralihan generasi.

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Argentina saat ini berada di ambang era baru dalam sepak bola nasional setelah Messi resmi pensiun dari timnas. Jersey bernomor 10 yang sangat terkenal di dunia sepak bola akan tetap tergantung di locker tanpa pemiliknya selama pertandingan melawan Uruguay dan Costa Rica. Ini adalah rangkaian pertandingan pertama Argentina sejak perpisahan Messi, di mana tim berusaha membangun identitas baru tanpa memaksakan warisan besar tersebut kepada pemain muda yang belum siap.

Debat Penerus dan Kandidat Potensial

Walaupun nomor tersebut masih kosong saat ini, perdebatan sengit telah dimulai di seluruh Amerika Selatan mengenai siapa yang berhak mewarisinya. Penentuan penerus resmi diperkirakan akan terjadi ketika babak kualifikasi Piala Dunia zona Amerika Selatan kembali berlangsung pada tahun depan. Para analis dan penggemar saat ini sedang membandingkan berbagai profil pemain untuk melihat siapa yang paling layak memikul tanggung jawab sebagai kreator serangan utama.

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Salah satu kandidat terkuat yang sedang dibicarakan adalah Nico Paz. Pemain ini tampil sensasional bersama klub Como di Serie A Italia dan meninggalkan kesan mendalam saat memperkuat tim nasional senior untuk terakhir kalinya. Kualitas teknik dan visi permainan Paz membuatnya menjadi pilihan yang sangat dipertimbangkan oleh manajemen timnas Argentina untuk membawa nomor 10 ke level yang lebih tinggi lagi.

Selain Nico Paz, terdapat persaingan ketat dari para bintang yang telah membuktikan kualitas mereka di kancah global. Pengatur permainan Manchester City, Enzo Fernandez, dan rekan setimnya dari Liverpool, Alexis Mac Allister, kerap disebut sebagai pilihan yang masuk akal. Keduanya memiliki posisi stabil dalam skuad dan pengalaman bermain di liga-liga terkuat dunia. Selain itu, pemain muda berbakat dari River Plate, Franco Mastantuono, juga tetap menjadi kandidat yang bisa saja muncul dalam strategi jangka panjang timnas.

Komparasi Pendekatan Internasional

Keputusan Argentina untuk menjaga kekosongan nomor 10 memicu perbandingan luas dengan cara negara-negara lain menangani kepergian ikon sepak bola mereka. Penggemar bola segera menyoroti perbedaan pendekatan antara Argentinita dan Portugal, yang baru-baru ini memberikan nomor 7 ikonik Cristiano Ronaldo kepada Rafael Leao. Langkah Portugal menunjukkan kepercayaan penuh pada penerus segera, berbeda dengan kehati-hatian Argentina dalam menjaga sakralitas nomor 10.

Nomor 10 di Argentina memiliki nilai sejarah yang tidak dapat dipisahkan dari sosok Diego Maradona, yang membuat nomor tersebut abadi sebelum Messi membawanya ke tingkat performa tertinggi. Hingga saat ini, timnas Argentina tampaknya memilih untuk membiarkan jersey itu tetap sebagai bentuk penghormatan kepada sosok yang membawa mereka meraih kejayaan di Piala Dunia Qatar. Keputusana ini mencerminkan keinginan untuk menjaga kemurnian simbol tersebut daripada sekadar mencari pengganti fungsional untuk lini tengah.

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Meskipun tidak ada nama resmi yang ditetapkan untuk masa depan, tekanan akan muncul saat kualifikasi Piala Dunia mengharuskan strategi permainan yang jelas. Argentina akan terus mengevaluasi performa para kandidat seperti Nico Paz, Enzo Fernandez, dan Alexis Mac Allister dalam laga-laga mendatang. Keputusan final mengenai siapa yang akan mengenakan nomor 10 di kompetisi utama kemungkinan besar akan diumumkan setelah periode transisi ini berakhir dan dinamika pemain semakin jelas di tingkat klub maupun internasional.