Argentina memulai perjalanan di Piala Dunia 2026 di Grup J dengan menghadapi Aljazair. Para penggemar di Amerika Serikat yakin La Albiceleste bisa mengulang kejayaan 2022 berkat kehadiran Lionel Messi yang masih dalam physically prima. Kemenangan Jerman 7-1 atas Curacao dan hasil Swedia 5-1 atas Tunisia juga menjadi sorotan.

Piala Dunia 2026 baru saja dimulai beberapa hari lalu, dan salah satu tim yang mendapat perhatian besar adalah Argentina , juara bertahan dari Qatar 2022. La Albiceleste akan memulai penampilan mereka di Grup J menghadapi Aljazair di Arrowhead Stadium, Kansas City pada Rabu (17/6/2026) pagi WIB.

Grup tersebut juga menghadirkan Austria dan Yordania. Meski dianggap masih berada di bawah level favorit seperti Prancis dan Spanyol, Argentina diharapkan dapat lolos tanpa kesulitan ke fase knockout. Para penggemar Argentina yang berada di Amerika Serikat mencermati keyakinan yang kuat untuk mengulang prestasi empat tahun lalu. Sebagai pengingat, mereka baru saja meraih gelar Piala Dunia 2022 dan juga mempertahankan Copa America pada 2021 dan 2024.

Banyak warga diaspora Argentina di AS, termasuk mereka yang mengikuti karier Lionel Messi di MLS bersama Inter Miami, tetap optimis. Meski Messi sudah berusia 38 tahun, banyak pendukung percaya bahwa Sang Bintang masih menjadi salah satu pemain terbaik dunia dan memiliki ampuh memenangkan trofi keempat. Para fans seperti Cristian Blanco dan Pablo Urena di Miami menekankan bahwa Argentina perlu memanfaatkan kesempatan ini selagi Messi masih aktif.

Brenda Valencia, penggemar lainnya, menyadari bahwa Prancis dan Portugal adalah unggulan kuat, tetapi dia yakin Argentina bisa sampai di final. Pakistan,othed Timnas Swedia juga menonjol dengan kemenangan 5-1 atas Tunisia, dipimpin brace dari Yasin Ayari yang merayakan dengan sujud syukur. Sementara itu, Jerman menunjukkan kekuatan dengan kemenangan 7-1 atas Curacao dalam laga pembuka Grup F, mengingatkan pada skor yang sama antara Brasil dan Jerman pada final Piala Dunia 2014.

Namun, hasil imbang Jepang melawan Belanda dalam laga penyisihan Grup F membuat pelatih Hajime Moriyasu expressing terima kasih kepada warga Belanda atas dukungan mereka. Di sisi lain, Timnas Iran diprediksi akan kesulitan karena politisasi yang mengitiri Piala Dunia 2026. Di klub, Real Madrid dikabarkan telah merekrut Marc Cucurella dari Chelsea. Di area lainnya, Pelatih Senegal,Pape Thiaw, memberikan respons singkat tentang persiapan salat Jumat sebelum laga pembuka.

Timnas Indonesia di bawah John Herdman juga mendapat liputan dengan potensi penambahan dua pemain muda keturunan lewat proses naturalisasi. Duel Grup F antara Belanda dan Jepang dinanti sebagai pertandingan seru antara kekuatan Eropa dan Asia. Berita bola harian VIVA pada 14 Juni 2026 juga menyoroti kejutan hasil Brasil vs Maroko, nasib Ragnar Oratmangoen, dan kabar naturalisasi baru Timnas Indonesia. Kritik juga muncul terhadap FIFA terkait kemenangan telak Jerman 7-1 atas Curacao.

Di luar sepakbola, IAI Sumut menegaskan komitmennya terhadap desain lingkungan binaan yang berkualitas, dan SPMB Kota Serang 2026 akan diawasi ketat oleh Wali Kota Budi Rustandi yang melarang praktik titip dan ancam sanksi pemecatan





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