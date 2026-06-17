Argentina Mengalahkan Aljazair 3-0 di Piala Dunia 2026, Piala Dunia 2026 Mencatat Rekor Bersejarah

Piala Dunia 2026 mencatat rekor bersejarah dengan total 281.223 penonton dalam satu hari pertandingan di Amerika Serikat. Jumlah penonton tersebut berhasil melampaui rekor Piala Dunia 1994 yang sebelumnya mencapai angka 277.070 orang dalam sehari. Antusiasme tinggi publik didorong oleh kehadiran bintang top dunia serta perluasan format turnamen menjadi 48 tim peserta.

Lionel Messi mencetak hattrick saat Argentina mengalahkan Aljazair 3-0 di Piala Dunia 2026 . Dengan ini, La Pulga menyamai rekor Miroslav Klose dan memecahkan catatan Cristiano Ronaldo .

Selain itu, Piala Dunia 2026 mencatat rekor bersejarah dengan total 281.223 penonton dalam satu hari pertandingan di Amerika Serikat. Jumlah penonton tersebut berhasil melampaui rekor Piala Dunia 1994 yang sebelumnya mencapai angka 277.070 orang dalam sehari. Antusiasme tinggi publik didorong oleh kehadiran bintang top dunia serta perluasan format turnamen menjadi 48 tim peserta. Empat laga yang digelar pada hari yang sama berhasil menarik total 281.223 penonton di stadion-stadion Amerika Serikat.

Angka tersebut melampaui rekor sebelumnya yang tercipta pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat dengan 277.070 penonton dalam satu hari. FIFA menegaskan bahwa capaian ini menunjukkan tingginya antusiasme publik terhadap turnamen edisi terbaru yang diperluas menjadi 48 tim. Rekor penonton ini didorong oleh sejumlah pertandingan besar di fase grup yang menghadirkan bintang-bintang top dunia. Piala Dunia 2026 juga mencatat rekor lainnya dengan total penonton yang hadir di stadion-stadion Amerika Serikat.

Banyaknya penonton yang hadir menunjukkan bahwa turnamen ini sangat populer di kalangan masyarakat. Dengan demikian, Piala Dunia 2026 dapat dianggap sebagai salah satu turnamen terbesar dan paling populer di dunia. Selain itu, Piala Dunia 2026 juga mencatat rekor lainnya dengan total penonton yang hadir di stadion-stadion Amerika Serikat. Banyaknya penonton yang hadir menunjukkan bahwa turnamen ini sangat populer di kalangan masyarakat.

Dengan demikian, Piala Dunia 2026 dapat dianggap sebagai salah satu turnamen terbesar dan paling populer di dunia. Piala Dunia 2026 juga mencatat rekor lainnya dengan total penonton yang hadir di stadion-stadion Amerika Serikat. Banyaknya penonton yang hadir menunjukkan bahwa turnamen ini sangat populer di kalangan masyarakat. Dengan demikian, Piala Dunia 2026 dapat dianggap sebagai salah satu turnamen terbesar dan paling populer di dunia





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Piala Dunia 2026 Argentina Aljazair Lionel Messi Miroslav Klose Cristiano Ronaldo

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