Pertandingan pekan ke-17 Liga Super Indonesia 2025-2026 antara Arema FC dan Persik Kediri berakhir dengan skor 2-1. Kedua tim menunjukkan intensitas tinggi, dengan Arema FC berhasil meraih kemenangan di Stadion Kanjuruhan. Berita terkait juga mencakup kerusakan fasilitas publik di Bandung dan rencana pembangunan China.

Pemain Arema FC Dalberto Luan Belo tampil aktif mengontrol bola saat menghadapi Persik Kediri dalam pertandingan pekan ke-17 Liga Super Indonesia 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Kanjuruhan Kepanjen, Kabupaten Malang, pada sore hari Minggu (11/1/2026).

Pertandingan yang berakhir dengan skor 2-1 menampilkan intensitas tinggi dari kedua tim, dengan Persik Kediri berusaha maksimal untuk meraih tiga poin. Dalberto Luan Belo, pemain Arema FC, mengakui bahwa momentum pertandingan ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh pemain. Dia mengatakan, Kami akan manfaatkan momentum ini untuk meraih tiga poin. Kami akan persembahkan kemenangan untuk suporter yang mendukung tim dari rumah.

Keputusan untuk tidak memasukkan suporter Persikmania ke dalam stadion membuat suasana pertandingan menjadi berbeda. Sementara itu, pemain Persik Kediri Muhammad Supriadi didampingi ketat oleh dua pemain Arema FC, Arkhan Fikri dan Muhammad Iksan Lestaluhu, selama pertandingan. Supriadi menyatakan, Kami juga tahu ini bukan sekadar Derbi Jatim. Kami harus menang untuk dibawa pulang ke Kediri untuk suporter.

Selain pertandingan utama, beberapa berita lain juga menjadi sorotan. Arema FC dikritik karena kesalahan strategis dalam pertandingan derbi, sementara Persik Kediri kalah 0-1 terhadap Borneo FC dalam pertandingan sebelumnya, dengan gol dari Obieta yang membawa Pesut Etam ke puncak klasemen. Di luar lapangan, kerusakan fasilitas publik akibat kerusuhan di Bandung mencapai nilai Rp 400 juta. Dalam konteks nasional, Megawati Soekarnoputri menyebut bahwa China memiliki rencana pembangunan jangka panjang selama 200 tahun ke depan, sementara Indonesia masih memikirkan strategi jangka pendek.

