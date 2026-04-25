Arema FC Tahan Imbang Persib Bandung di Kandang, Marcos Santos Puji Disiplin Pemain

Arema FC berhasil menahan imbang Persib Bandung dengan skor 0-0 di Stadion GBLA dalam lanjutan BRI Super League 2025/2026. Pelatih Arema FC, Marcos Santos, memuji disiplin dan kerja keras para pemainnya yang berhasil meredam serangan Persib Bandung dan membawa pulang satu poin berharga.

Pertandingan lanjutan BRI Super League 2025/2026 antara Persib Bandung dan Arema FC yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Jumat, 24 April 2026, berakhir imbang tanpa gol.

Hasil ini menjadi pencapaian signifikan bagi Arema FC, mengingat rekor Persib Bandung yang selalu menang di kandang sendiri sepanjang musim ini. Pertandingan tersebut berlangsung sengit, dengan kedua tim menampilkan permainan yang kompetitif. Arema FC, di bawah asuhan Marcos Santos, menerapkan strategi bertahan yang solid dan mengandalkan serangan balik cepat untuk mengancam gawang Persib. Strategi ini terbukti efektif dalam meredam serangan bertubi-tubi dari tuan rumah dan berhasil mengamankan satu poin berharga.

Kiper Arema FC, Lucas Frigeri, tampil gemilang dengan melakukan sejumlah penyelamatan krusial yang menghalau serangan pemain Persib Bandung. Penampilannya menjadi kunci dalam menjaga gawang Arema FC tetap aman dari kebobolan. Marcos Santos, pelatih Arema FC, mengungkapkan rasa bangganya terhadap para pemain atas perjuangan keras mereka dalam menghadapi Persib Bandung. Ia mengakui bahwa bermain di GBLA merupakan tantangan besar, mengingat Persib Bandung selalu meraih kemenangan di kandang sendiri.

Namun, ia memuji disiplin dan kerja keras para pemainnya yang berhasil membawa pulang satu poin dari Bandung. Santos menjelaskan bahwa tim pelatih telah mempersiapkan strategi khusus untuk menghadapi Persib Bandung, dengan mempelajari kekuatan dan kelemahan lawan. Strategi bertahan yang diterapkan ternyata berhasil meredam pergerakan pemain Persib Bandung yang memiliki banyak pemain berkualitas tinggi. Meskipun hanya bermain bertahan, Arema FC tetap memiliki peluang untuk melancarkan serangan balik cepat dan mengancam gawang Persib.

Santos berharap, dengan strategi yang tepat, Arema FC dapat meraih kemenangan di pertandingan-pertandingan berikutnya. Tambahan satu poin ini sangat berarti bagi Arema FC dalam klasemen sementara BRI Super League 2025/2026. Mereka berhasil naik ke posisi 10 dengan mengumpulkan 39 poin. Sementara itu, Persib Bandung tetap memimpin klasemen dengan 66 poin, namun selisih poin dengan Borneo FC yang berada di posisi kedua hanya tiga angka.

Persaingan perebutan gelar juara semakin ketat, dan setiap pertandingan menjadi sangat penting bagi kedua tim. Persib Bandung harus mempertahankan performa mereka agar tetap berada di puncak klasemen, sementara Borneo FC harus terus mengejar ketertinggalan untuk merebut posisi puncak. Arema FC, meskipun berada di posisi 10, masih memiliki peluang untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen dengan meraih kemenangan di pertandingan-pertandingan berikutnya. Marcos Santos menekankan pentingnya kerja keras dan disiplin bagi para pemainnya untuk mencapai tujuan tersebut.

Ia juga berharap dukungan dari para penggemar Arema FC dapat menjadi motivasi tambahan bagi para pemain untuk memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Pertandingan melawan Persib Bandung menjadi bukti bahwa Arema FC mampu bersaing dengan tim-tim terbaik di BRI Super League 2025/2026. Selain pertandingan Persib Bandung melawan Arema FC, ada beberapa berita lain yang menarik perhatian.

Komite Wasit PSSI menegaskan bahwa gol yang dicetak oleh Dewa United ke gawang Persib Bandung dalam pertandingan sebelumnya adalah sah, karena bola belum keluar lapangan saat gol tersebut terjadi. Keputusan ini memicu perdebatan di kalangan penggemar sepak bola, namun Komite Wasit PSSI tetap berpegang pada keputusan mereka. Selain itu, Timnas Indonesia U-17 telah memulai persiapan untuk menghadapi Piala Asia U-17 2026. Pelatih dan pemain Timnas Indonesia U-17 bertekad untuk memberikan yang terbaik dan meraih prestasi yang membanggakan bagi Indonesia.

Persiapan yang matang dan kerja keras menjadi kunci utama untuk meraih kesuksesan di ajang tersebut. Di sisi lain, Liputan Haji 2026 juga menjadi perhatian. Jemaah asal Tegal dilaporkan meninggal dunia di Madinah, dan pihak penyelenggara haji memastikan bahwa badal haji akan tetap terjamin. Hal ini menunjukkan komitmen pihak penyelenggara haji untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi para jemaah haji Indonesia





