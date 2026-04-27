Arema FC Siap Hadapi Persebaya di Derbi Jatim, Marcos Santos Optimis Kembalikan Karakter Singo Edan

Pelatih Arema FC, Marcos Santos, menyatakan timnya telah siap menghadapi Persebaya Surabaya dalam laga Derbi Jatim. Ia menekankan perubahan taktik dan gaya bermain yang diterapkan untuk mengembalikan karakter khas Singo Edan, serta persiapan matang untuk menghadapi kekuatan Persebaya.

Pertandingan Derbi Jatim antara Persebaya Surabaya dan Arema FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Sabtu (22/11/2025), menjadi sorotan utama. Menjelang laga penting ini, pelatih Arema FC, Marcos Santos , mengungkapkan bahwa timnya telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam mengembalikan karakter khas Singo Edan.

Persiapan matang telah dilakukan dengan mempelajari secara mendalam kekuatan Persebaya, terutama pemain-pemain kunci seperti Francisco Rivera dan Bruno Paraiba yang dianggap sangat berpengaruh dalam permainan tim Bajul Ijo. Marcos Santos menekankan bahwa Persebaya adalah tim yang solid dan memiliki kualitas individu yang tinggi, sehingga membutuhkan strategi khusus untuk mengatasinya. Marcos Santos juga mengungkapkan adanya perubahan dalam pendekatan taktik dan gaya bermain Arema FC.

Ia menginginkan timnya untuk tampil lebih cepat, lebih langsung, dan lebih agresif dalam menyerang, namun tetap mempertahankan identitas khas Singo Edan yang dikenal dengan kerja keras, semangat juang tinggi, dan determinasi yang kuat. Perubahan ini terlihat dari penerapan formasi yang lebih rapat antarlini, permainan yang lebih vertikal, dan fokus pada transisi cepat dari pertahanan ke serangan.

Selain itu, Arema FC juga menunjukkan performa yang menjanjikan dalam beberapa pertandingan terakhir, dengan berhasil menjaga gawang tetap bersih dalam dua laga terakhir melawan Persis Solo (2-0) dan Persib Bandung (0-0). Namun, Marcos Santos tidak ingin timnya berpuas diri dengan hasil tersebut dan menuntut peningkatan dalam agresivitas serangan saat menghadapi Persebaya. Ia berharap para pemain mampu memaksimalkan setiap peluang dan bermain lebih vertikal untuk mencetak gol. Secara historis, rekor pertemuan antara Arema FC dan Persebaya menunjukkan keunggulan bagi Persebaya.

Dari total 18 pertemuan di berbagai kompetisi dan turnamen, Arema FC hanya mampu meraih lima kemenangan, sementara Persebaya mengoleksi sembilan kemenangan dan empat pertandingan berakhir imbang. Meskipun demikian, Marcos Santos tetap optimis dengan kemampuan timnya untuk memberikan perlawanan yang sengit dan meraih hasil positif. Ia percaya bahwa kerja keras, disiplin taktik, dan semangat juang yang tinggi akan menjadi kunci untuk mengatasi keunggulan statistik Persebaya.

Selain itu, kemenangan 2-0 Persebaya atas Malut United di laga sebelumnya menjadi motivasi tambahan bagi tim Bajul Ijo untuk tampil percaya diri dan meraih kemenangan di kandang sendiri. Pertandingan ini diprediksi akan berlangsung sengit dan menarik, dengan kedua tim saling menunjukkan kualitas terbaik mereka untuk meraih kemenangan dan menjaga gengsi di Derbi Jatim. Dukungan penuh dari para pendukung kedua tim diharapkan dapat memberikan energi positif bagi para pemain di lapangan





Arema FC Persebaya Surabaya Derbi Jatim Marcos Santos Super League

