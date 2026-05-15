Arema FC Menangkan Pertandingan Intensitas Tinggi dengan Skor 5-2 melawan PSBS Biak

Arema FC besarkan kemenangan bersejarah dengan mengalahkan PSBS Biak dalam pertandingan Breda ISPL Super League 2025/2026 dengan skor 5-2 di kandangnya. Kemenangan tersebut turut menjadi panggung bagi Dalberto yang mencetak dua gol untuk memangkas jarak dengan David da Silva dalam daftar top skor sementara kompetisi.

Gol-gol Arema berasal dari Gustavo Franca pada menit ke-20, Joel Vinicius pada menit ke-40 dan 44, serta dua gol Dalberto pada menit ke-41 dan injury time babak kedua. Sementara PSBS Biak hanya mampu membalas lewat Mohcine Hasan Nader menit ke-29 dan Luquinhas melalui penalti pada menit ke-45+4. Tambahan dua gol membuat koleksi Dalberto kini mencapai 18 gol musim ini.

Penyerang asal Brasil tersebut kini hanya terpaut empat gol dari striker Malut United, David da Silva, yang masih memimpin daftar pencetak gol terbanyak dengan 22 gol. Arema FC tampil agresif sejak awal pertandingan. Joel Vinicius langsung memberi ancaman pada menit ketiga melalui tendangan first touch yang masih melebar. Tim Singo Edan terus menekan pertahanan PSBS Biak lewat kombinasi Dalberto dan Vinicius.

Gol pembuka akhirnya lahir pada menit ke-20 melalui Gustavo Franca. Berawal dari situasi bola liar hasil duel udara Joel Vinicius, Franca sukses menyundul bola ke gawang PSBS Biak meski mendapat kawalan ketat dari pemain pertahan lawan. PSBS Biak sempat menyamakan kedudukan pada menit ke-29 lewat Mohcine Hasan Nader. Gol itu tercipta setelah menerima umpan Andrade dan melepaskan tembakan dari luar kotak penalti.

Gol tersebut menjadi gol pertama Hassan setelah lima pertandingan terakhir. Namun, Arema FC kembali mengambil alih jalannya laga. Joel Vinicius mencetak gol kedua Arema pada menit ke-40 melalui sundulan memanfaatkan tendangan bebas Gustavo Franca. Hanya berselang dua menit, Dalberto berhasil mencatatkan namanya di papan skor.

Ia lolos dari jebakan offside sebelum mengecoh kiper Dimas Galih dan menceploskan bola ke gawang kosong. Joel Vinicius kemudian melengkapi brace pada menit ke-44 setelah memanfaatkan umpan matang dari Dalberto. Meski PSBS Biak sempat memperkecil ketertinggalan lewat penalti Luquinhas di akhir babak pertama, Arema FC tetap menutup paruh pertama dengan keunggulan 4-2. Pada babak kedua, Arema FC masih mendominasi jalannya pertandingan.

Sejumlah peluang kembali tercipta melalui Dalberto dan Vinicius, namun belum membuahkan hasil hingga laga memasuki injury time





