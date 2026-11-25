Pelatih Andre Caldas puji efisiensi Arema FC yang mengalahkan Isenmulang Kalteng FC 4-1. Tim berjuluk Singo Edan ini resmi melaju ke babak 12 besar I.League Cup.

Pelatih Arema FC Andre Caldas memastikan timnya meraih kemenangan telak 4-1 atas Isenmulang Kalteng FC dalam pertandingan Grup L Zona Timur 2 I.League Cup. Pertandingan berlangsung di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, pada Rabu malam 25 November 2026. Hasil ini memastikan Arema FC mengamankan tiket ke babak 12 besar kompetisi.

Efisiensi Menyerang Arema FC Raih Empat Gol

Empat gol Arema FC dicetak oleh Hamzah Titofani, Julian Guevara, Salim Tuharea, dan Samuel Otusanya. Andre Caldas menekankan bahwa kejelinean pemain memanfaatkan peluang menjadi kunci utama keberhasilan tersebut. Pelatih asal Portugal itu menyatakan bahwa kemampuan pemain mengubah kesempatan menjadi gol adalah faktor penentu kemenangan. Keempat pencetak gol tersebut menunjukkan kualitas finishing yang tajam di hadapan gawang lawan.

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Strategi Taktis dan Peran Pemain Serang

Andre Caldas mengungkapkan rasa senangnya atas hasil yang memuaskan, khususnya karena tiga dari empat gol bersumber dari lini serang. Para pemain seperti Hamzah Titofani, Salim Tuharea, dan Samuel Otusanya berhasil menjalankan instruksi taktik dengan sangat baik. Keberhasilan Arema FC mengamankan posisi juara Grup L Zona Timur 2 juga didukung oleh implementasi strategi yang diinstruksikan oleh pelatih. Pemain-pemain tersebut menjalankan tugas mereka dengan disiplin tinggi di lapangan hijau.

Arema FC Juara Grup L Zona Timur 2 I.League Cup

Arema FC melaju ke babak 12 besar sebagai juara grup dengan mengumpulkan enam poin dari dua pertandingan yang dimainkan. Sebelumnya, tim ini sudah mencatatkan kemenangan berangsur 4-0 atas RANS Nusantara FC. Andre Caldas tidak ingin para pemainnya merasa puas dengan pencapaian ini karena perjalanan kompetisi I.League Cup masih panjang. Ia meminta seluruh elemen tim untuk menjaga fokus dan konsistensi performa sepanjang sisa kompetisi.

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Persiapan Hadapi Lawan Kuat di Babak 12 Besar

Pelatih Andre Caldas menekankan bahwa setiap pertandingan di babak berikutnya akan menghadirkan tantangan yang berbeda dan lebih sulit. Tim perlu menjalani persiapan matang untuk menghadapi kemungkinan bertemu dengan lawan-lawan kuat di babak 12 besar. Setiap lawan akan memiliki strategi unik yang harus diantisipasi oleh Arema FC. Kesiapan fisik dan mental pemain akan menjadi kunci untuk terus melangkah maju dalam turnamen ini.

Fokus Beralih ke Derbi Jawa Timur BRI Super League

Setelah resmi melaju dari fase grup, Arema FC kini mengalihkan fokus untuk mempersiapkan diri menghadapi Persebaya Surabaya. Pertandingan derbi Jawa Timur dalam lanjutan BRI Super League 2026/2027 dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 29 November 2026. Andre Caldas akan meminta seluruh pemain untuk segera memulihkan kondisi setelah pertandingan I.League Cup. Derbi ini menjadi laga krusial yang harus dimenangkan untuk menambah performa di kompetisi domestik.