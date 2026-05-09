Arema FC Klaim Dua Gol Terakhir, PSM Makassar Kalah 2-0

Arema FC berhasil meningkatkan penampilan mereka dengan membukukan dua gol kemenangan terakhir, sedangkan PSM Makassar terus berjuang untuk memperbaiki performa di papan tengah.

"Penguasaan bola berada di kubu PSM Makassar dengan 59 persen, berbanding 41 persen milik Arema FC. Dengan hasil ini, Arema FC berhasil naik ke peringkat 10 dengan 42 poin.

Sementara PSM Makassar tetap di posisi ke-13 dengan 34 poin. Arema FC mengambil inisiatif serangan sejak awal babak pertama dengan mengandalkan pergerakan dari Dalberto dan Gabriel Silva. Arema FC mendapat kesempatan dari titik putih usai Yuran Fernandes melakukan pelanggaran fatal kepada Gabriel Silva di kotak penalti. Pada menit ke-30, Arfan mendapat peluang emas di kotak penalti namun sepakannya masih belum mengarah ke gawang Hilman Syah.

Memasuki lima menit terakhir, kedua tim saling berbalas serangan namun masih belum membuahkan skor. Alhasil babak pertama berakhir dengan skor 1-0. Memulai babak kedua, PSM Makassar langsung memberi tekanan melalui Ananda Raehan namun masih belum membuahkan hasil. Pada menit ke-53 Arema FC menggandakan skor melalui Gabriel Silva yang berhasil melakukan tusukan ke kotak penalti dan mengeksekusi ke tiang dekat.

Skor menjadi 2-0. Serangan tinggi kedua tim demi mengubah skor tidak membuahkan hasil. Babak pertama bertahan dengan skor 2-0.





KompasBola / 🏆 10. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Arema FC PSM Makassar Kemenangan Gol Pertandingan

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Prediksi Skor Arema FC vs PSM Makassar: Duel Dua Tim dengan Misi Berbeda!Arema FC akan menjamu PSM Makassar pada pekan 32 BRI Super League, Sabtu (9/5) di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang.

Read more »

Prediksi BRI Super League: Arema FC vs PSM Makassar 9 Mei 2026Prediksi Arema vs PSM, Skor Arema vs PSM, Jadwal Arema vs PSM, Susunan pemain Arema vs PSM, Siaran langsung Arema vs PSM, Head to head Arema vs PSM

Read more »

Arema FC Bertekad Sapu Bersih 3 Musim Akhir, Depan PSM Makassar, Lucas Julio Siap Hadapi TantanganArema FC akan menghadapi PSM Makassar di laga Super League, Sabtu (9/5). Singo Edan mencari kemenangan untuk kepentingan berbeda, sedangkan tuan rumah berusaha meraih poin penuh sebagai penebus kekalahan. Pelatih Arema FC Marcos Santos mengatakan, anak asuhnya siap membayar utang hasil buruk dengan meraih tiga poin saat bertemu PSM.

Read more »

Link Live Streaming Arema FC Vs PSM Makassar, Marcos Santos Bidik 3 PoinMarcos Santos bertekad membawa Arema FC meraih kemenangan di tiga laga tersisa termasuk menghadapi PSM Makassar, Sabtu (9/5/2026).

Read more »