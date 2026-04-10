Arema FC Kalahkan Persita Tangerang 1-0 dalam Laga Dramatis Super League

Arema FC berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas Persita Tangerang dalam pertandingan pekan ke-27 Super League yang berlangsung dramatis. Gol penentu kemenangan dicetak oleh Gustavo Franca dengan cara yang tidak biasa, sementara Persita harus menerima kekalahan di kandang sendiri meskipun tampil solid.

Selebrasi Gustavo Franca usai mencetak gol penentu kemenangan untuk Arema FC atas Persita Tangerang . (Dok. Arema FC) Pertandingan antara Persita Tangerang dan Arema FC dalam pekan ke-27 Super League berakhir dramatis dengan skor tipis 0-1. Gol 'tak biasa' dari Gustavo Franca menjadi pembeda sekaligus penentu kemenangan bagi Arema FC dalam laga yang berlangsung di Stadion Banten International Stadium pada Jumat (10/4/2026) malam.

Duel sengit langsung tersaji sejak menit awal, dengan kedua tim saling beradu kekuatan untuk mengamankan poin krusial di fase kompetisi yang semakin mendekati akhir. Persita Tangerang menunjukkan disiplin tinggi dalam menjaga pertahanan dengan menerapkan pressing ketat saat kehilangan bola. Sementara itu, Arema FC tampak kesulitan menembus rapatnya pertahanan tuan rumah di awal pertandingan. Peluang berbahaya pertama datang dari gelandang Persita, Ramon Bueno, pada menit ke-23, namun tembakannya berhasil ditepis oleh kiper veteran Arema FC, Lucas Frigeri, yang tampil sigap di bawah mistar gawang. Pertandingan semakin memanas dengan kartu kuning yang dikeluarkan wasit untuk Julian Guevara dari Arema FC karena dianggap menghentikan serangan berbahaya. Disusul kartu kuning untuk Hansamu Yama, juga dari Arema FC, akibat pelanggaran terhadap Nur Hardianto. Babak pertama ditutup dengan skor kacamata, mencerminkan ketatnya persaingan di lapangan meskipun kedua tim sama-sama menciptakan peluang. Memasuki babak kedua, Arema FC meningkatkan agresivitas serangan untuk memecah kebuntuan. Upaya dari Pablo Ganet dan Aleksa Andrejic masih belum membuahkan hasil. Kebuntuan akhirnya terpecah pada menit ke-76 melalui gol 'tak biasa' dari Gustavo Franca. Tendangan bebasnya yang sebenarnya tidak terlalu keras, justru gagal diantisipasi oleh kiper Persita, Igor Rodrigues, yang mengakibatkan bola masuk ke gawang sendiri. Gol tersebut mengubah jalannya pertandingan, di mana Arema FC bermain lebih tenang sementara Persita Tangerang meningkatkan intensitas serangan. Pelatih Arema FC, Marcos Santos, menarik keluar Gustavo Franca usai mencetak gol, diduga untuk menjaga keseimbangan tim. Drama kembali terjadi di masa injury time. Dalberto Luan sempat mencetak gol melalui sundulan yang tampak sempurna, namun dianulir karena offside. Marcos Santos bahkan meminta pengecekan VAR untuk memastikan keputusan tersebut, namun keputusan wasit tetap tidak berubah. Skor 0-1 untuk kemenangan Arema FC bertahan hingga akhir pertandingan. Kemenangan ini memberikan tambahan tiga poin penting bagi Arema FC dalam klasemen. Di sisi lain, Persita Tangerang harus menerima kekalahan di kandang sendiri meskipun tampil solid. Penampilan Arema FC yang solid didukung oleh lini belakang yang kokoh dan penyelamatan krusial dari Lucas Frigeri. Sementara itu, Dalberto Luan harus menunda ambisinya menambah koleksi gol musim ini. Hasil ini membuat persaingan di Super League semakin menarik menjelang akhir musim, di mana setiap poin sangat berharga bagi tim yang berburu posisi terbaik. Susunan Pemain: Persita Tangerang: Igor Rodrigues; Javlon Guseynov, Mario Jardel, Muhammad Toha, Tamirlan Kozubaev; Eber Bessa, Pablo Ganet, Ramon Bueno; Nur Hardianto, Hokky Caraka, Rayco Rodriguez. Arema FC: Lucas Frigeri; Hansamu Yama, Rio Fahmi, Johan Farizi, Julian Guevara; Arkhan Fikri, Gustavo Franca, Matheus Blade, Roberto Filho; Dalberto Luan, Gabriel Silva





