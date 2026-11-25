Arema FC mengamankan posisi juara Grup L I.League Cup dengan kemenangan telak 4-1 atas lawan di Stadion Kanjuruhan. Tim siap hadapi fase berikutnya.

Arema FC berhasil menjuarai Grup L I.League Cup setelah mengalahkan lawan dengan skor 4-1 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Rabu malam 25 November. Kemenangan ini mengukuhkan posisi Arema sebagai pemimpin klasemen sementara grup dengan koleksi enam poin setelah sebelumnya mencatatkan hasil memuaskan berupa kemenangan telak 4-0 atas RANS Nusantara FC. Ketajaman serangan yang dipikul oleh para pemain lini depan menjadi kunci utama keberhasilan tim dalam mengamankan tiket lolos ke babak 12 besar.

Mekanisme Serangan dan Gol Tim

Skor final 4-1 tersebut dihasilkan dari eksekusi taktik yang presisi dan penguasaan ruang serangan yang efektif. Tiga dari keempat gol yang dicetak Arema lahir dari kaki para penyerang utama, yaitu Hamzah Titofani, Salim Tuharea, dan Samuel Otusanya. Gol keempat ditambahkan oleh Julian Guevara, melengkapi penampilan gemilang lini depan dalam aksi perburuan poin di zona timur kompetisi ini. Presisi tembakan dan koordinasi antar pemain menyerang menjadi faktor penentu dalam memecah pertahanan lawan.

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Evaluasi Taktik Andre Caldas

Asisten pelatih Andre Caldas menegaskan bahwa keberhasilan Arema melangkah jauh dalam turnamen ini sepenuhnya bertumpu pada kepatuhan taktik dan kemampuan memanfaatkan peluang yang tersedia. Dalam konferensi pers seusai pertandingan, Andre Caldas menjelaskan bahwa ketika tim mendapatkan kesempatan, para pemain mampu memanfaatkannya dengan sangat baik sehingga kemenangan bisa diraih. Andre Caldas juga menekankan bahwa seluruh pemain telah menjalankan tugas mereka dengan disiplin tinggi di atas lapangan hijau, menghasilkan performa yang sesuai dengan ekspektasi pelatih.

Tantangan dan Fokus Tim Selanjutnya

Meski telah mengamankan tiket lolos, Andre Caldas secara tegas mengingatkan skuadnya agar tidak merasa nyaman atau terlena dengan pencapaian saat ini karena kompetisi masih berjalan sangat panjang. Ia meminta seluruh pemain untuk menjaga fokus dan konsistensi tingginya demi menghadapi calon lawan-lawan tangguh yang akan muncul di babak 12 besar. Andre Caldas menyatakan bahwa setiap laga pasti memiliki karakter tantangan yang berbeda-beda, sehingga persiapan matang dan kewaspadaan tinggi mutlak dibutuhkan untuk menghadapi fase-fase berikutnya dengan hasil maksimal.

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Perjalanan Kompetisi dan Agenda Domestik

Usai memastikan tiket untuk menuju fase berikutnya, Arema FC langsung mengalihkan perhatian dan persiapan menuju agenda liga domestik yang tidak kalah pentingnya. Andre Caldas menyebut bahwa tim sedang menyiapkan diri dengan serius untuk menghadapi Persebaya Surabaya dalam ajang derbi Jawa Timur di BRI Super League 2026/2027. Pertemuan klasik antar sesama tim asal Jawa Timur ini dijadwalkan berlangsung pada Minggu 29 November mendatang, menjadi ujian berikutnya bagi Arema FC untuk membuktikan konsistensinya.

Penampilan Arema FC dalam I.League Cup ini menjadi indikator positif bagi kelanjutan musim kompetisi mereka. Dengan dukungan Stadion Kanjuruhan yang penuh semangat dan eksekusi serangan yang tajam, Arema FC menunjukkan bahwa mereka memiliki kualitas tinggi. Perjalanan panjang masih harus ditempuh, namun awal yang sangat baik ini memberikan kepercayaan diri besar bagi Arema FC dan Andre Caldas untuk terus meraih prestasi di kompetisi-kompetisi berikutnya.