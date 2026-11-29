Pemain Arema dan Persebaya melakukan hening cipta untuk Silva Nur Intania Putri. Empat remaja ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus bullying fatal di Malang.

Para pemain Arema FC dan Persebaya melakukan hening cipta sebelum pertandingan di Stadion Kapten I Wayan Dipta pada Minggu, 29 November, untuk mengenang Silva Nur Intania Putri. Tindakan ini dilakukan untuk menghormati mendiang siswa siswi SMAN 7 Malang yang meninggal dunia akibat kekerasan kelompok.

Prosesi Upacara Sebelum Kick Off

Sebelum pertandingan dimulai, kedua tim sepak bola tersebut melakukan sejenak penghormatan di lapangan hijau Stadion Kapten I Wayan Dipta. Keheningan ini bertujuan untuk memperingati kematian Silva Nur Intania Putri yang menimpa publik lokal.

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Pemain dari kedua kubu juga membentangkan spanduk berwarna biru dengan tulisan stop bullying. Pesan solidaritas tersebut menegaskan bahwa mereka bersama Silva Nur Intania Putri. Ucapan duka cita juga ditampilkan di layar TV raksasa yang terpasang di stadion.

Rincian Kronologi Kasus Kekerasan

Silva Nur Intania Putri berusia 17 tahun dan merupakan siswi SMAN 7 Kota Malang. Ia meninggal dunia setelah diduga menjadi korban pengeroyokan oleh sejumlah remaja perempuan. Peristiwa tragis ini terjadi di kawasan Bulan Terang Utama, Kota Malang, pada Rabu, 25 November 2026.

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Kasus ini bermula pada malam hari ketika Silva dijemput oleh dua remaja perempuan berinisial SP dan IDH. Mereka menjemput korban dari rumahnya di Jalan Setia, Kecamatan Blimbing, sekitar pukul 19.30 WIB waktu setempat. Kedua remaja tersebut kemudian membawa Silva menuju kawasan BTU di Kelurahan Madyopuro.

Di lokasi kejadian, Silva diduga mengalami kekerasan fisik dari beberapa remaja perempuan.根据 keterangan kepolisian, dua remaja berinisial CAN dan WRLI diduga menarik tangan Silva. Keduanya kemudian memukul dan menendang korban hingga terjatuh ke tanah.

Status Hukum Para Tersangka

Setelah kejadian tersebut, kondisi Silva semakin melemah. Korban kemudian dibawa ke rumah SP yang berlokasi di kawasan Lesanpuro. Para remaja yang berada di lokasi sempat berusaha menyadarkan korban yang tidak sadarkan diri.

Namun, sekitar 10 menit kemudian, Silva diketahui sudah tidak bernapas. Korban pun segera dilarikan ke RS Lavalette di Kota Malang untuk mendapatkan pertolongan medis. Sayang, setibanya di rumah sakit, Silva dinyatakan telah meninggal dunia.

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Polresta Malang Kota menetapkan empat remaja perempuan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Identitas mereka adalah CAN, SP, IDH, serta WRLI. Keempat tersangka ini ditahan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut terkait kasus ini.

Dampak Pertandingan dan Solidaritas

Pertandingan antara Arema dan Persebaya sempat berlangsung dengan Singo Edan unggul sementara. Gol dicetak oleh Johan Fauzi pada menit ke-11 pertandingan. Keunggulan ini dipertahankan hingga memasuki menit ke-23 pertandingan di hari itu.

Peristiwa kematian Silva Nur Intania Putri menyita perhatian publik luas. Tindakan para pemain dalam menunjukkan solidaritas menjadi bentuk dukungan terhadap korban bullying. Acara ini mengingatkan akan pentingnya pencegahan kekerasan di kalangan remaja.