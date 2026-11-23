Arema FC membuka pendaftaran Akademi Singo Edan EPA Scouting Fest 2026 Road to Spain untuk pemain kelahiran 2012 dan 2013 di Malang hingga akhir November.

Arema FC menyiapkan langkah strategis untuk mengembangkan talenta muda Indonesia melalui program pencarian bakat internasional yang ambisius. Klub yang dikenal dengan julukan Singo Edan tersebut akan menggelar acara Akademi Singo Edan EPA Scouting Fest 2026 Road to Spain yang dijadwalkan berlangsung pada 2 hingga 4 Desember 2026 di Malang. Inisiatif ini menjadi momen krusial bagi para pemain muda, khususnya mereka yang berasal dari kawasan Malang Raya, untuk membuktikan kemampuan mereka di kancah yang lebih tinggi dan memiliki peluang besar untuk menembus sepak bola internasional.

Jadwal Penting Pendaftaran Talenta Muda

Acara pencarian bakat ini dibuka untuk generasi pesepak bola yang lahir pada tahun 2012 dan 2013. Pendaftaran resmi akan ditutup dalam waktu kurang dari 10 hari sejak pengumuman resmi dikeluarkan oleh pihak manajemen klub. Riyan Meidi Wijaya, seorang perwakilan dari Arema FC Academy, menekankan urgensi bagi para orang tua dan pemain untuk segera menyelesaikan proses registrasi. Kuota yang tersedia sangat terbatas, sehingga penundaan pendaftaran berisiko besar membuat para talenta potensial kehilangan kesempatan berharga ini.

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Kriteria Teknik dan Karakter Mentalitas

Pihak akademi tidak hanya menilai kemampuan teknik individu semata, tetapi juga meninjau aspek psikologis dan kepribadian. Riyan Meidi Wijaya menjelaskan bahwa pemain harus memiliki mentalitas dan karakter Singo Edan yang kuat sebagai syarat utama. Kemampuan mengolah bola saja tidak cukup jika tidak diimbangi dengan sikap disiplin dan mental baja yang mendukung perkembangan karier sebagai pesepak bola profesional. Program ini dirancang sebagai jalan menuju Spanyol, sehingga persiapan mental dianggap sama pentingnya dengan persiapan fisik.

Strategi Klub Melatih Generasi Muda

Langkah ini sejalan dengan ambisi Arema FC untuk bangkit dan memberikan kesempatan baru bagi pesepak bola muda Indonesia. Klub sedang menghadapi tantangan rotasi pemain dan waktu persiapan yang singkat, terutama setelah kekalahan dari Bali United. Dengan menginvestasikan sumber daya pada akademi, Arema FC berupaya membangun fondasi tim yang kuat dan berdaya saing tinggi. Program scouting ini diharapkan dapat melahirkan bibit-bibit baru yang siap mengisi formasi tim utama di masa depan.

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Dampak Nyata Bagi Talenta Lokal

Peserta yang lolos seleksi akan mendapatkan pengalaman langsung berhadapan dengan tim pencari bakat dari luar negeri. Kegiatan ini berlangsung di Malang, sehingga para peserta dari Malang Raya tidak perlu menempuh perjalanan jauh yang melelahkan. Kesempatan ini membuka pintu bagi mereka yang memiliki mimpi besar bermain di Eropa untuk menunjukkan potensi terbaik mereka. Para orang tua diminta untuk terus memantau perkembangan anak dan memastikan mereka siap secara fisik maupun mental.

Masa Depan Program Pengembangan Pemain

Program Singo Edan EPA Scouting Fest 2026 Road to Spain merupakan bagian dari komitmen jangka panjang Arema FC dalam pengembangan sepak bola nasional. Dengan fokus pada karakter dan mentalitas, klub berharap menghasilkan pemain yang tidak hanya terampil secara teknis tetapi juga memiliki integritas tinggi. Langkah ini diambil untuk menjawab tantangan kompetisi yang semakin ketat dan meningkatkan kualitas pesepak bola Indonesia secara keseluruhan.