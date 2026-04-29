Ardito Wijaya dan Tiga Terdakwa Jalani Sidang Perdana Kasus Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

Mantan Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, dan tiga terdakwa lainnya menghadapi persidangan perdana atas dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Kasus ini melibatkan suap, gratifikasi, dan pengaturan proyek yang merugikan negara hingga miliaran rupiah.

Mantan Bupati Lampung Tengah , Ardito Wijaya , bersama tiga terdakwa lainnya menjalani sidang perdana terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Rabu (29/4/2026).

Ardito diduga menerima suap sebesar Rp 500 juta dari Mohamad Lukman Sjamsuri melalui perantara M. Anton Wibowo pada September 2025. Suap ini bertujuan agar Ardito menunjuk perusahaan tertentu dalam proyek pengadaan di Dinas Kesehatan Lampung Tengah melalui skema e-purchasing berbasis e-catalog yang diatur sedemikian rupa untuk mengondisikan pemenang. Selain suap, Ardito juga diduga menginstruksikan orang kepercayaannya untuk mengatur delapan paket pekerjaan senilai Rp 9,2 miliar agar dimenangkan oleh rekanan tertentu dengan imbalan fee.

Perusahaan-perusahaan yang terlibat antara lain PT Elkaka Putra Mandiri, PT Biocare Sejahtera, PT Setia Anugrah Medan, dan PT Enseval Putra Mega Trading. Jaksa menemukan adanya rekayasa pengadaan, termasuk penyesuaian spesifikasi teknis dan pengaturan harga pembanding. Lebih lanjut, Ardito didakwa menerima gratifikasi senilai Rp 7,35 miliar antara Februari hingga November 2025, yang disalurkan melalui Ranu Hari Prasetyo, adiknya, dan digunakan untuk kepentingan operasionalnya tanpa dilaporkan kepada KPK.

Dalam dakwaan terungkap pula penggunaan kode khusus “Brimob” untuk merujuk pada Anton Wibowo, yang ditunjuk sebagai koordinator pengaturan proyek di SKPD, khususnya Dinas Kesehatan. Ardito secara langsung memerintahkan pejabat dinas untuk berkoordinasi dengan Anton guna memastikan proyek dimenangkan oleh rekanan yang diinginkan. Anton berperan sebagai operator lapangan, menyusun daftar calon pemenang dan mengarahkan pejabat teknis. Riki Hendra Saputra bertugas sebagai pengepul fee dari rekanan, sementara Ranu Hari Prasetyo mengelola aliran dana untuk kepentingan Ardito.

Keempat terdakwa, termasuk Anton Wibowo, Riki Hendra Saputra, dan Ranu Hari Prasetyo, tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi) atas dakwaan jaksa dan memilih untuk menyampaikan pembelaan di persidangan. Mereka dijerat dengan pasal berlapis terkait tindak pidana korupsi





