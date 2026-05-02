Arbeloa Tekankan Mentalitas dan Kemenangan Sebagai Prioritas Utama Real Madrid

Pelatih Real Madrid, Alvaro Arbeloa, menyoroti perlunya perubahan mentalitas dan fokus pada kemenangan setelah hasil yang kurang memuaskan. Ia menegaskan bahwa tuntutan klub dan lambang Real Madrid harus menjadi motivasi utama bagi para pemain.

Pelatih kepala Real Madrid , Alvaro Arbeloa , dengan seksama mengamati jalannya pertandingan La Liga Spanyol antara Real Madrid dan Levante langsung dari pinggir lapangan di Madrid, Spanyol, pada hari Sabtu, 17 Januari 2026.

Pertandingan ini menjadi sorotan penting bagi Los Blancos, mengingat posisi mereka di klasemen sementara yang masih tertinggal 11 poin dari rival utama, Barcelona. Selisih poin yang cukup signifikan ini memberikan tekanan besar bagi Real Madrid untuk meraih kemenangan di setiap pertandingan yang tersisa, jika masih ingin mempertahankan harapan untuk meraih gelar juara musim ini. Kekalahan atau hasil imbang dapat semakin memperlebar jarak dan membuka jalan bagi Barcelona untuk mengunci gelar juara lebih cepat dari yang diperkirakan.

Bahkan, skenario terburuk bagi Real Madrid adalah kemungkinan harus memberikan guard of honour kepada Barcelona dalam El Clasico berikutnya, sebuah tradisi yang menunjukkan penghormatan kepada tim yang telah memastikan gelar juara. Namun, Arbeloa dengan tegas menyatakan bahwa timnya tidak terpengaruh oleh kemungkinan tersebut. Ia menekankan bahwa tuntutan dan ekspektasi yang ada di dalam klub sudah cukup besar untuk memotivasi para pemain untuk memberikan yang terbaik dan meraih kemenangan di setiap pertandingan.

Fokus utama Arbeloa adalah memastikan tim tetap fokus pada tujuan jangka pendek, yaitu memenangkan setiap pertandingan yang ada di depan mata, tanpa terbebani oleh tekanan eksternal atau spekulasi mengenai gelar juara. Ia meminta seluruh skuad Los Blancos untuk menunjukkan semangat juang yang tinggi dan memenangkan duel panas melawan setiap lawan yang dihadapi.

Dalam sesi latihan menjelang matchweek kedelapan Liga Champions 2025-2026 melawan SL Benfica di stadion Luz, Lisbon pada hari Selasa, 27 Januari 2026, terlihat pelatih Real Madrid asal Spanyol, Alvaro Arbeloa, tengah berkumpul dan memberikan instruksi kepada para pemainnya. Foto yang diambil oleh FILIPE AMORIM/AFP ini menunjukkan suasana persiapan yang intens dan fokus menjelang pertandingan penting tersebut. Arbeloa menegaskan bahwa motivasi utama timnya adalah meraih kemenangan atas Espanyol.

Ia menilai bahwa saat ini, tim sangat membutuhkan perbaikan hasil yang kurang memuaskan dalam beberapa pertandingan terakhir. Menurutnya, identitas Real Madrid sebagai klub sepak bola elit menuntut setiap pemain untuk selalu membidik kemenangan sebagai tujuan utama. Hal ini menjadi dorongan utama bagi para pemain, jauh lebih penting daripada faktor eksternal lainnya. Arbeloa menekankan bahwa kemenangan bukan hanya tentang meraih tiga poin, tetapi juga tentang memenuhi tuntutan dan ekspektasi yang melekat pada lambang Real Madrid.

Ia menginginkan para pemain untuk selalu bermain dengan semangat juang yang tinggi dan memberikan yang terbaik di setiap pertandingan.

'Motivasi terbesar saya adalah memenangkan tiga poin karena itulah yang dibutuhkan tim, karena itulah yang dituntut oleh lambang ini, dan itulah yang kami butuhkan setelah hasil yang belum bisa kami raih dalam beberapa pertandingan terakhir,' ujarnya dengan tegas. Arbeloa juga secara terbuka menyoroti performa tim yang dinilai belum sesuai dengan standar yang diharapkan dari Real Madrid. Ia mengakui bahwa tim perlu meningkatkan kualitas permainan secara kolektif untuk mencapai level yang lebih tinggi.

Menurutnya, perbedaan kualitas di atas kertas antara Real Madrid dan tim lawan tidak cukup untuk menjamin kemenangan. Dibutuhkan perubahan mentalitas yang signifikan agar tim bisa kembali ke jalur positif dan meraih hasil yang konsisten. Arbeloa menekankan bahwa mentalitas yang kuat dan semangat juang yang tinggi adalah kunci untuk mengatasi tantangan dan meraih kesuksesan.

'Memang benar bahwa hasil yang kami dapatkan jauh dari apa yang seharusnya dicapai Real Madrid,' lanjut Arbeloa. 'Saat ini, Anda tidak bisa mengalahkan siapa pun hanya dengan turun dari bus, tetapi jelas bahwa perbedaan level antara pemain Real Madrid dan tim yang kami hadapi terlihat di atas kertas. Kami harus banyak berkembang secara kolektif.

' Ia menambahkan bahwa saat ini, tim belum cukup baik, bahkan dengan talenta yang dimiliki, untuk hanya mengandalkan permainan individu. Dibutuhkan kerjasama tim yang solid dan mentalitas yang tepat untuk meraih kemenangan.

'Itu membutuhkan mentalitas yang mungkin berbeda dari yang kami miliki, dan kami telah membayar mahal dengan kehilangan poin,' tutup Arbeloa.





