Arai Agaska Optimis Raih Perubahan Positif di World Sportbike Aragon

Pembalap Indonesia, Arai Agaska , telah melakukan persiapan makin matang menjelang seri 4 World Sportbike 2026 yang digelar di Sirkuit Aragon Spanyol 29-31 Mei. Rider binaan Yamaha Racing Indonesia itu menjalani training camp di Italia sepekan lamanya yang diharapkan mendukung performanya lebih mumpuni.

Keberhasilan meraih poin perdana pada World Sportbike pada putaran sebelumnya di Autodrom Most Republik Ceska menambah motivasi. Dia ingin mempertajam performa di Aragon, sirkuit yang pernah dijajalnya saat berkompetisi di R3 BLU CRU World Cup 2025. Sukses menembus 10 besar dua race, Arai Agaska belajar dari experience tersebut sebagai modal penting menghadapi World Sportbike Aragon. Selain itu, pengembangan Yamaha R7 yang terus dilakukan serta perubahan regulasi terkait RPM dan penurunan bobot motor turut mendongkrak penampilan Arai pada World Sportbike.

Saya akan berjuang memperoleh poin lagi di Aragon, untuk itu mempersiapkan semua faktor yang mendukung pencapaian target itu telah dilakukan. Hal ini termasuk training camp di Italia bersama tim ProGP NitiRacing, ini sangat membantu saya belajar teknis dan makin mengenal karakter motor Yamaha R7. Saya optimis bisa balapan lebih baik di Aragon, sirkuit yang pernah saya rasakan waktu race R3 BLU CRU World Cup. Mudah-mudahan hasil yang saya dapatkan nanti sesuai target yang diinginkan.

Dari 3 seri yang sudah berlangsung, rider asal Nusa Tenggara Barat itu mengambil 1 poin dan sementara berada di peringkat 27 klasemen





Lionel Messi's Injury Update and FIFA World Cup 2026 Squad AnnouncementInter Miami confirms that Lionel Messi only suffered a hamstring muscle strain during a match against Philadelphia Union. The club also explains that the issue is a result of fatigue after a series of matches. The examination showed that it was not a serious injury. Messi was replaced in the 73rd minute due to the risk of further injury. He was seen leaving the stadium and walking normally. The decision to replace him was made to prevent any further risk. Messi is expected to be part of the Argentina squad for the FIFA World Cup 2026. If he plays, he will make his sixth appearance in the tournament and tie the record for the most appearances in history. The tournament will take place in the USA, Canada, and Mexico from June 11. The Argentina squad is expected to be announced next week. Messi has been more cautious about his physical condition since joining Inter Miami in 2023. He has had some hamstring issues in the past. This season, Messi has scored 12 goals and provided eight assists in 14 MLS matches. His statistics are only one goal and one assist behind the leaders in the league's scoring and assist charts.

