Arahan Pasar Global November 2026: Data Inflasi AS dan China Jadi Fokus

Pasar global November 2026 tertuju pada data inflasi AS dan China serta kebijakan The Fed. Analisis dampak terhadap mata uang dan prospek ekspor Indonesia.

Watak pasar keuangan global selama periode 9 hingga 13 November 2026 akan sangat ditentukan oleh peluncuran data inflasi dari Amerika Serikat dan China, sekaligus dinamika perdagangan internasional di tengah risiko geopolitik.

Investor institusi dan trader ritel mengarahkan perhatian penuh pada data inflasi konsumen serta produsen di Amerika Serikat, khususnya setelah lonjakan harga energi dan ketatnya pasar tenaga kerja yang memicu spekulasi kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve.

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Data makroekonomi Amerika Serikat ini memiliki potensi untuk menggerakkan nilai tukar Dolar AS, imbal hasil surat utang negara, serta volatilitas indeks pasar saham di berbagai benua secara simultan dan signifikan.

Prospek Konsumsi dan Inflasi Domestik

Bank Indonesia dijadwalkan merilis Indeks Keyakinan Konsumen untuk bulan Oktober 2026 pada Senin, 9 November 2026, pukul 10.00 WIB, yang menjadi tolok ukur vital bagi prospek konsumsi rumah tangga dalam negeri.

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Indeks ini tercatat sebesar 118,1 pada September 2026, menunjukkan penurunan tipis dibandingkan angka 118,5 pada bulan Agustus, namun tetap berada di atas level 100 yang menandakan optimisme konsumen masih terjaga.

Penurunan indeks tersebut terutama disebabkan oleh Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini yang turun dari 109,4 menjadi 107,5, yang merupakan level terendah dalam rentang waktu 12 bulan terakhir sepanjang tahun 2026.

Persepsi masyarakat terhadap ketersediaan lapangan kerja juga mengalami pelemahan dari angka 104,1 menjadi 101,1, namun Indeks Ekspektasi Konsumen justru meningkat dari 127,6 menjadi 128,7 dengan ekspektasi pendapatan enam bulan ke depan naik menjadi 136,9.

Dinamika Inflasi Produsen dan Ekspor China

Inflasi produsen China melonjak tajam menjadi 5,0 persen secara tahunan pada September 2026 dibandingkan 3,8 persen pada Agustus, melampaui konsensus pasar sebesar 4,5 persen dan menjadi kenaikan tertinggi sejak Juni 2022.

Kenaikan harga produsen ini didorong oleh sektor pertambangan batu bara, minyak, dan gas serta logam nonferrous, meskipun inflasi konsumen masih rendah karena penurunan harga pangan sebesar 1,7 persen akibat melimpahnya pasokan daging babi.

China juga dijadwalkan merilis data perdagangan luar negeri untuk bulan Oktober 2026 pada Selasa, 10 November 2026, pukul 10.00 WIB, setelah sebelumnya mencatat ekspor tumbuh 31,0 persen secara tahunan menjadi 447,18 miliar dolar AS pada September.

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Ekspor ke Amerika Serikat tumbuh 39,6 persen, pengiriman ke Uni Eropa meningkat 25,3 persen, dan ke ASEAN melonjak 52,3 persen, sementara impor tumbuh 31,0 persen menjadi 313,66 miliar dolar AS didorong oleh pembelian bahan baku industri dan komponen elektronik.

Dampak Langsung Terhadap Ekonomi Indonesia

Perubahan aktivitas industri dan permintaan domestik di China memiliki dampak langsung terhadap prospek ekspor komoditas Indonesia, terutama batu bara, nikel, dan berbagai logam industri lainnya yang menjadi penopang neraca perdagangan.

Kenaikan biaya produksi yang tidak sepenuhnya diteruskan kepada konsumen di China mengindikasikan tekanan margin keuntungan bagi perusahaan, yang dapat mengubah pola investasi global dan permintaan barang jadi dari kawasan Asia Tenggara.

Bagi investor di Indonesia, rilis data Indeks Keyakinan Konsumen dan penjualan ritel September dari Bank Indonesia menjadi penentu utama arah investasi sektor konsumer, ritel, serta perbankan domestik yang sangat bergantung pada daya beli masyarakat.

Ketahanan daya beli masyarakat dan stabilitas konsumsi rumah tangga akan terus diawasi ketat untuk menilai apakah ekonomi Indonesia mampu menahan guncangan eksternal dari ketidakpastian suku bunga global dan perdagangan internasional.