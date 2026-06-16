Arab Saudi vs Uruguay Berakhir Imbang 1-1 di Piala Dunia 2026

Maxi Araujo menyamakan kedudukan untuk Uruguay di menit akhir, memaksa Arab Saudi hanya mengambil satu poin di Grup H Piala Dunia 2026. Gol Abdulelah Al-Amri di babak pertama tidak cukup membawa kemenangan untuk The Green Falcons.

Maxi Araujo mencetak gol kunci pada masa injury time mengubah hasil pertandingan Grup H Piala Dunia 2026 antara Arab Saudi dan Uruguay yang berlangsung di Hard Rock Stadium, Miami, pada 15 Juni 2026.

Awalnya, Arab Saudi menunjukkan keunggulan dengan gol dari Abdulelah Al-Amri pada menit ke-41 yang muncul dari sepakan pojok. Namun, Uruguay yang memiliki dominasi penguasaan bola di sepanjang kekalutan pertandingan, khususnya babak kedua, akhirnya berhasil menyamakan skor melalui Maxi Araujo. Didampingi pelatih Marcelo Bielsa, Uruguay menunjukkan permainan ofensif yang intens, namun menghadapi pertahanan Arab Saudi yang rapat danGK Mohammed Al-Owais yang马虎. Sementara itu, Al-Amri yang tampil 침trência juga menjadi pencari topeng untuk kesebelasan hijau.

Hasil akhir 1-1 membuat kedua tim harus membagi satu poin, sehingga grup masih terbuka luas untuk persaingan lolos ke fase berikutnya. Pertandingan ini menjadi contoh strategi serangan dan pertahanan yang ketat dari kedua belah pihak, sekaligus menegaskan pentingnya konsentrasi hingga menit-menit terakhir. Komentar dan rangkuman tambahan terkait situasi Grup H Piala Dunia 2026 dapat dilihat di beberapa sumber berita, termasuk KOMPAS.com yang menyajikan pembaruan related kejadian di lapangan.

Selain itu, ada liputan tambahan mengenai kabar transfer atau isu internal tim seperti yangethe mention Real Madrid卖方 Enzo Fernandez atau pertimbangan kebugaran tim Takah teh. Banyak informasi ulangi seperti 'Baca selengkapnya' atau iklan yang muncul, namun substansi utamanya menjelaskan alur pertandingan dan dampaknya terhadap klasemen. Dengan hasil ini,mixed mengantar The Green Falcons dan La Celeste masih mempertahankan harapan untuk melaju ke knockout stage





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Piala Dunia 2026 Arab Saudi Vs Uruguay Maxi Araujo Abdulelah Al-Amri Grup H

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