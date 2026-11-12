Arab Saudi Tingkatkan Produksi Minyak Oktober 2026

Produksi minyak mentah Arab Saudi melonjak 26,2% di Oktober 2026 menjadi 10,56 juta barel per hari. Angka tertinggi sejak Februari sebelum konflik Iran.

Arab Saudi kembali meningkatkan produksi minyak mentah secara signifikan pada Oktober 2026. Laporan resmi yang dirilis pada Rabu, 11 November 2026, mencatat lonjakan tajam capaian produksi nasional. Data ini menunjukkan pemulihan agresif dari guncangan geopolitik yang mengguncang industri energi global sejak awal tahun ini.

Mekanisme Peningkatan Output Produksi

Arab Saudi melaporkan produksi minyak mentah mencapai 10,563 juta barel per hari pada Oktober. Angka ini meningkat sebesar 26,2% jika dibandingkan dengan capaian September yang tercatat hanya 8,372 juta barel per hari. Kenaikan ini menjadikan Oktober 2026 sebagai periode dengan output tertinggi sejak Februari 2026.

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Pada Februari 2026, produksi minyak Arab Saudi mencapai 10,882 juta barel per hari sebelum konflik antara Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran mengganggu aktivitas produksi. Meskipun volume produksi mentah melonjak, pasokan aktual ke pasar global tercatat sekitar 9,203 juta barel per hari pada Oktober. Selisih antara produksi dan pasokan ini menunjukkan adanya penambahan persediaan minyak dalam negeri.

Strategi Jalur Ekspor dan Ketahanan Infrastruktur

Arab Saudi mempertahankan operasional industri minyaknya di tengah gangguan jalur perdagangan energi global. Salah satu tantangan terbesar adalah Selat Hormuz yang merupakan jalur utama pengiriman minyak dunia. Sejak akhir Februari 2026, konflik Iran menyebabkan gangguan besar pada pengiriman minyak melalui jalur sempit ini.

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Kementerian Energi Arab Saudi menjelaskan bahwa ekspor minyak mentah dan produk olahan mencapai sekitar 7,9 juta barel per hari pada Oktober. Level ini merupakan yang tertinggi sejak perang dimulai di Timur Tengah. Pencapaian ini sangat mencengangkan mengingat tingginya risiko serangan terhadap kapal dagang di sekitar Semenanjung Arab.

Pemerintah Riyadh memanfaatkan dua jalur utama untuk mempertahankan pengiriman minyak. Jalur pertama adalah terminal ekspor di kawasan Teluk Persia. Jalur kedua adalah pelabuhan Yanbu di Laut Merah yang dihubungkan melalui jaringan pipa East-West. Kedua jalur ini membantu mengurangi ketergantungan pada Selat Hormuz.

Posisi OPEC+ dan Proyeksi Permintaan Global

Pemulihan produksi Arab Saudi turut mendorong pemulihan pasokan minyak dari kelompok OPEC+ secara keseluruhan. Pada Oktober 2026, produksi minyak mentah OPEC+ mencapai 41,23 juta barel per hari. Angka ini meningkat sekitar 2,04 juta barel per hari dibandingkan bulan September. Konsistensi ini memperkuat posisi OPEC+ dalam kestabilan pasar energi global.

Di sisi permintaan, OPEC mempertahankan proyeksi pertumbuhan konsumsi minyak global untuk 2026 dan 2027. Permintaan minyak dunia diperkirakan tumbuh hanya sekitar 0,2 juta barel per hari pada 2026 menjadi 105,72 juta barel per hari. Angka ini naik dibandingkan 105,54 juta barel per hari pada 2025. Pertumbuhan ini ditopang oleh negara-negara non-OECD dengan tambahan permintaan sekitar 0,4 juta barel per hari.

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Dampak Konkret Pasar dan Langkah Selanjutnya

Proyeksi permintaan minyak dunia pada 2027 diprediksi menguat menjadi sekitar 2,6 juta barel per hari. Total permintaan global diperkirakan mencapai 108,28 juta barel per hari. Dari tambahan tersebut, sekitar 2 juta barel per hari berasal dari negara non-OECD. Negara OECD menyumbang sekitar 0,5 juta barel per hari untuk pertumbuhan permintaan.

China dan India menjadi dua pasar penting dalam proyeksi permintaan minyak global. Konsumsi minyak China diperkirakan mencapai 17,28 juta barel per hari pada 2027. Angka ini meningkat dari 16,81 juta barel per hari pada 2026. Permintaan minyak India juga diproyeksikan naik dari 5,70 juta menjadi 6,11 juta barel per hari pada periode yang sama.

Secara kuartalan, OPEC memperkirakan permintaan minyak dunia mencapai 107,98 juta barel per hari pada kuartal IV 2026. Angka ini diproyeksikan meningkat hingga 110,08 juta barel per hari pada kuartal IV 2027. Namun, fluktuasi sepanjang periode tersebut tetap perlu diwaspadai oleh pelaku pasar. Di tengah pemulihan produksi Arab Saudi, harga minyak dunia justru mengalami tekanan tajam pada awal November 2026. Tekanan ini mencerminkan kekhawatiran pasar terhadap surplus pasokan di tengah ketidakpastian geopolitik yang berkelanjutan.