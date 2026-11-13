Timnas Arab Saudi mengalahkan Korea Selatan 3-2 di Doha. Kemenangan ini mengakhiri rentetan tanpa menang selama 21 tahun dan memperkuat posisi pelatih Georgios Donis di tengah spekulasi pemberhentian.

Tim nasional Arab Saudi mencatatkan sejarah baru dengan mengalahkan Korea Selatan 3-2 dalam laga persahabatan yang berlangsung di Stadion Jassim bin Hamad, Doha, Qatar. Kemenangan bersejarah ini diraih pada hari Jumat dan menjadi hasil positif pertama bagi Arab Saudi atas Korea Selatan sejak lebih dari dua dekade terakhir. Pertandingan ini merupakan uji coba pertama timnas Arab Saudi selama jeda internasional kali ini, yang berfungsi sebagai persiapan matang menghadapi agenda kompetisi mendatang.

Riwayat Kemenangan 21 Tahun

Kemenangan di pertandingan ke-19 antara kedua tim sejak tahun 1980 ini memiliki signifikansi statistik yang besar bagi sejarah pertemuan kedua negara. Sebelumnya, Arab Saudi tidak pernah mampu meraih kemenangan dalam enam laga berturut-turut melawan Korea Selatan. Catatan tersebut menunjukkan dua kemenangan untuk Korea Selatan dan empat hasil imbang selama periode tersebut.

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Sebelum hasil akhir 3-2 ini, kemenangan terakhir Arab Saudi atas Korea Selatan terjadi pada tahun 2005. Saat itu, Arab Saudi menang 2-0 dan 1-0 dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2006. Dengan kemenangan hari ini, rekam jejak pertemuan resmi menjadi seimbang, di mana masing-masing tim memiliki enam kemenangan. Namun, hasil imbang tetap mendominasi dengan tujuh pertandingan berakhir seri. Di level pertandingan persahabatan, kemenangan Arab Saudi hari ini menyamakan kedudukan dengan Korea Selatan yang unggul dua kali, dari total tiga hasil imbang dalam tujuh pertemuan uji coba.

Konfirmasi Jabatan Pelatih

Kemenangan ini memberikan validasi kuat bagi performa Georgios Donis, pelatih kepala asal Yunani yang sebelumnya menghadapi kontroversi terkait masa depannya. Beberapa laporan sebelumnya mengindikasikan bahwa Donis akan meninggalkan kursi kepelatihan timnas Arab Saudi dalam waktu dekat. Keraguan tersebut muncul meskipun Donis telah membawa timnas meraih gelar juara Piala Teluk Arab edisi kedua puluh tujuh atau Khaleeji 27. Gelar tersebut adalah juara pertama bagi Arab Saudi selama 23 tahun sejak mereka absen dari puncak kompetisi regional.

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Di tengah keraguan publik, banyak kritikus olahraga meragukan kontribusi taktis Donis dalam kemenangan Khaleeji 27. Mereka menganggap gelar tersebut diraih berkat kedalaman skuad pemain Arab Saudi dibandingkan para pesaing. Kritik semakin keras menyikapi kegagalan Arab Saudi lolos dari fase grup Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Para pengamat menilai bahwa kualitas asli Donis baru dapat diukur secara objektif pada laga-laga berat seperti pertandingan melawan Korea Selatan ini.

Inovasi Taktis dan Penggantian Pemain

Georgios Donis tidak terpengaruh oleh tekanan eksternal dan mempertahankan pendekatan taktisnya yang inovatif. Pelatih asal Yunani tersebut menolak untuk bergantung sepenuhnya pada para pemain inti sepanjang laga. Donis memulai pertandingan dengan susunan pemain terkuat, tetapi secara strategis menurunkan banyak pemain cadangan di babak kedua. Meskipun Korea Selatan hanya terpaut satu gol dari kemungkinan hasil imbang, Donis tetap konsisten menurunkan total 21 pemain selama berlangsungnya pertandingan.

Langkah ini menciptakan dinamika dua tim yang hampir berbeda di setiap babak. Hal ini berdampak positif bagi kedalaman skuad Arab Saudi di masa depan, karena kini tim memiliki lebih dari satu pemain di setiap posisi yang mampu mewakili negara dengan standar tinggi. Ketiadaan kapten Salem Al-Dawsari dan penggantinya, Hammam Al-Hammami sebagai pemain terbaik Khaleeji 27, tidak menjadi halangan bagi Donis.

Implementasi Strategi Baru

Donis mengimplementasikan ide taktis baru dengan menurunkan Marwan Al-Sahafi di posisi sayap kiri. Strategi ini melibatkan pertukaran posisi dengan penyerang Abdullah Al-Hamdan serta pergerakan tanpa bola menuju kedalaman pertahanan lawan. Inovasi ini berhasil menghasilkan gol pertama bagi Arab Saudi. Al-Hamdan bertransformasi menjadi pengatur serangan dan mengirimkan umpan kritis ke Al-Sahafi yang berpindah posisi menjadi penyerang. Al-Sahafi kemudian mencetak gol keunggulan untuk timnas Arab Saudi.

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Strategi pertukaran posisi ini tidak hanya terjadi satu kali, tetapi berhasil diulang lebih dari sekali selama pertandingan. Selain permainan terbuka, timnas Arab Saudi juga menunjukkan dominasi dalam bola mati yang menjadi titik kekuatan jelas mereka. Keberhasilan taktis ini semakin memperkuat posisi Donis sebagai kepala pelatih yang mampu mengadaptasi strategi canggih untuk hasil maksimal di kancah internasional.