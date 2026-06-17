Arab Saudi Ganti Kiswah Ka'bah Sambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah

Proses penggantian Kiswah, kain hitam menutupi Ka'bah di Masjidil Haram, dilaksanakan oleh otoritas Umum Arab Saudi untuk Urusan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi sebagai tradisi tahunan yang sakral dan penuh simbolisme bagi umat Islam worldwide.

Pemerintah Arab Saudi menyambut masuknya Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan melakukan tradisi penggantian Kiswah , kain sutra hitam yang menyelimuti Ka'bah di Masjidil Haram , Makkah.

Tradisi yang telah dilaksanakan selama berabad-abad ini merupakan momen paling sakral bagi umat Islam dan selalu menarik perhatian jutaan Muslim di seluruh dunia. Acara ritual tersebut berlangsung pada malam Senin, 15 Juni 2026 waktu setempat, bertepatan dengan pergantian tahun Hijriah. Otoritas Umum Arab Saudi untuk Urusan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi menyatakan proses tersebut sebagai puncak dari pekerjaan yang telah berlangsung selama berbulan-bulan di Kompleks Raja Abdulaziz untuk Kiswah Ka'bah Suci.

Sebelum pemasangan, tim khusus terlebih dahulu melepas ornamen bordir, hiasan berlapis emas, serta tirai pintu Ka'bah. Setelah itu, Kiswah lama diturunkan dengan hati-hati dan diganti dengan yang baru oleh teknisi serta spesialis Saudi yang telah melalui pelatihan khusus guna menangani proses pemasangan secara presisi. Produksi Kiswah baru melibatkan tahapan yang kompleks, dimulai dari persiapan bahan baku, pewarnaan, penenunan, pencetakan, penyulaman, hingga proses perakitan akhir.

Semua tahapan ini dijalankan untuk menjamin kualitas kain penutup Ka'bah tetap terjaga sesuai standar yang telah ditetapkan. Otoritas Saudi mengungkapkan bahwa Kiswah tahun ini dibuat menggunakan sekitar 825 kilogram sutra alami dan 400 kilogram kapas mentah. Selain itu, diperlukan juga 60 kilogram perak serta 120 kilogram benang perak berlapis emas untuk menyulam ayat-ayat Al-Qur'an dan berbagai motif dekoratif yang menghiasi kain tersebut. Pemasangan Kiswah memerlukan perencanaan matang serta keahlian teknis tinggi.

Tim khusus menggunakan berbagai peralatan pengangkat dan sistem pengamanan modern untuk memastikan setiap panel kain dan ornamen dapat terpasang dengan tepat di sekeliling Ka'bah. Pemerintah Arab Saudi menegaskan bahwa tradisi penggantian Kiswah setiap tahun mencerminkan komitmen kerajaan dalam merawat situs-situs suci Islam sekaligus menjaga warisan keterampilan tradisional yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Proses tersebut juga memadukan keahlian kerajinan klasik dengan teknologi manufaktur dan rekayasa modern.

Upacara penggantian Kiswah tahun ini berlangsung beberapa hari setelah berakhirnya musim haji 1447 Hijriah yang diikuti lebih dari 1,7 juta jamaah dari 165 negara. Pada Selasa dini hari, Ka'bah telah sepenuhnya diselimuti Kiswah baru yang akan tetap terpasang selama satu tahun ke depan, menjadi simbol penghormatan dan perawatan terhadap situs paling suci bagi umat Islam





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