Ara: Negara Tidak Boleh Kalah dari Ormas Soal Penguasaan Lahan

Menteri PKP Maruarar Sirait menyoroti penguasaan lahan negara oleh ormas dan berkomitmen merebutnya kembali untuk kepentingan rakyat, terutama untuk perumahan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan keheranannya terhadap fenomena penguasaan lahan negara oleh organisasi masyarakat (ormas) selama puluhan tahun. Dalam sebuah video, Ara, sapaan akrab Maruarar, menyoroti permasalahan ini setelah menerima keluhan dari manajemen PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI terkait lahan-lahan milik perusahaan yang dikuasai oleh ormas tertentu.

Ara menyampaikan pertanyaan langsung kepada Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan masalah ini, mengingat status lahan tersebut seharusnya legal dan memiliki kekuatan hukum. \Bobby menjelaskan bahwa masalah utama terletak pada pendudukan ilegal oleh ormas tersebut, meskipun legalitas lahan milik KAI telah terjamin. Menanggapi hal ini, Ara menegaskan komitmennya untuk segera menindaklanjuti, menekankan bahwa negara tidak seharusnya kalah dari ormas dalam penegakan hukum. Ara menekankan perlunya revitalisasi aset dan penegakan hukum agar lahan-lahan tersebut kembali dikuasai oleh negara. Menurutnya, negara harus berani mengambil tindakan tegas. Lebih lanjut, Ara mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini sedang berupaya mencari lahan-lahan milik negara maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak dimanfaatkan untuk kemudian digunakan sebagai lokasi pembangunan hunian, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ara mencontohkan lahan-lahan milik KAI di Senen dan Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang telah dikuasai oleh pihak lain. Dia menegaskan bahwa negara sebagai negara hukum harus hadir dan merebut kembali lahan-lahan tersebut untuk kepentingan negara dan rakyat, terutama MBR serta masyarakat menengah. Lahan-lahan yang dimaksud, menurut Ara, kebanyakan berlokasi di bantaran rel kereta api. Ara menyoroti strategisnya lokasi-lokasi tersebut, seperti di Tanah Abang, Bandung, dan Medan, yang berpotensi besar untuk kepentingan rakyat. Dia menekankan perlunya keberanian dan ketegasan dalam mengelola negara, serta penegakan kebenaran.\Ara juga menyinggung rencana pemanfaatan lahan-lahan tersebut untuk perumahan rakyat. Dia menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil langkah-langkah konkret untuk mengamankan dan mengembalikan aset negara yang dikuasai secara ilegal. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Ara berpendapat bahwa negara harus hadir dan mengambil peran aktif dalam mengelola aset-asetnya demi kepentingan rakyat. Dia menekankan pentingnya keberanian dan ketegasan dalam menghadapi tantangan, serta menegakkan prinsip-prinsip hukum. Ara juga menyoroti potensi besar dari lahan-lahan strategis tersebut untuk mendukung pembangunan perumahan rakyat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia juga menambahkan bahwa langkah-langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan dan pemerataan dalam hal akses terhadap perumahan. Komitmen untuk mengelola aset negara secara efektif dan efisien menjadi sangat penting dalam konteks ini, guna mendukung pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Ara juga menekankan bahwa penegakan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang menguasai lahan secara ilegal merupakan langkah krusial untuk menciptakan lingkungan yang adil dan berkeadilan bagi semua warga negara. \KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang





