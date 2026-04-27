Aquila Valley Bersatu Lawan Pungli, Kejadian Penting Terjadi di Berbagai Daerah

Manajemen Aquila Valley mengapresiasi dukungan aparat keamanan dan warga dalam memberantas pungutan liar. Selain itu, sejumlah kejadian penting lainnya terjadi di Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Timur, dan wilayah lainnya.

Langkah tegas telah diambil sebagai wujud komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan hunian yang aman, nyaman, dan transparan bagi seluruh warga Aquila Valley . Manajemen Aquila Valley , diwakili oleh Harry Mulyana, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kapolsek Parung dan jajaran Polsek Parung atas respons cepat dan tindakan tegas dalam menjaga kondusivitas wilayah.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Lurah Desa Kuripan dan Camat Kecamatan Ciseeng atas dukungan administratif dan koordinasi wilayah yang sangat membantu dalam menciptakan ketertiban umum. Dukungan moral dan keberanian warga Aquila Valley dalam menolak dan melaporkan segala bentuk pungutan tidak resmi menjadi fondasi utama dalam menjaga integritas lingkungan. Harry Mulyana menekankan bahwa sinergi antara Polsek, Babinsa, Babinmas, Desa Kuripan, pihak Kecamatan Ciseeng, dan warga lokal merupakan bukti nyata bahwa praktik pungutan liar tidak memiliki tempat di Aquila Valley.

Ia menyatakan bahwa ini adalah kemenangan bersama untuk kenyamanan jangka panjang seluruh penghuni. Pihak manajemen berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan dan tidak akan menoleransi segala bentuk praktik ilegal yang merugikan warga maupun masyarakat sekitar. Dengan koordinasi berkelanjutan bersama Polres Ciseeng dan unsur TNI/Polri lainnya, Aquila Valley optimis dapat menjadi contoh perumahan yang bersih dan tertib di wilayah Bogor. Diharapkan kolaborasi harmonis ini dapat terus terjaga demi mewujudkan lingkungan yang harmonis, aman, dan bebas dari intimidasi serta pungutan liar.

Selain itu, sejumlah kejadian lain juga terjadi di berbagai wilayah. Satpol PP mengamankan lima pria yang menjual daging ikan sapu-sapu di bantaran Kali Ciliwung, Pasar Baru, Jakarta Pusat, setelah menerima laporan warga. Gangguan pada perjalanan kereta api terjadi di Bekasi Timur, Jawa Barat, akibat insiden di emplasemen Stasiun Bekasi Timur. Tragedi loncatnya dua asisten rumah tangga (ART) dari lantai 4 sebuah kamar kos di Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, masih menjadi perhatian publik.

Pelaku pengeroyokan terhadap anggota TNI AD di Stasiun Depok Baru, Jawa Barat, terbukti berada di bawah pengaruh minuman keras saat melakukan aksi tersebut. Seorang pria tanpa identitas ditemukan tewas di Jalan Swadaya VII, Duren Sawit, Jakarta Timur. Polisi berhasil menangkap pelaku tambahan dalam kasus penyiraman air keras di Jalan Dharma Wanita V, Cengkareng, Jakarta Barat. Aksi penyekapan terhadap seorang perempuan di bawah umur di Ancol, Jakarta Utara, mengungkap kasus narkoba yang mengejutkan.

Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, mendapat sorakan saat memberikan sambutan dalam acara pelantikan pengurus DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Kaltim. Terkait ketegangan AS dan Iran di Selat Hormuz, penyitaan kapal dan ancaman pelanggaran hukum internasional terus menjadi perhatian. Presiden Prabowo disebut akan melantik sejumlah pejabat secara bertahap. PB ESI membatalkan nomor Audition AyoDance di SEA Esports Nation Cup 2026.

Keributan pendaki di puncak Gunung Lawu dipicu antrean foto dan berakhir dengan miskomunikasi. Aktivitas car free day kembali menghidupkan Alun-Alun Kembang Joyo. Sebanyak 300 anak dari berbagai SSB ambil bagian dalam FGT 2026 di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik





VIVAcoid / 🏆 3. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Aquila Valley Pungli Keamanan Jakarta Bogor Kalimantan Timur Kejadian Kriminal Politik Olahraga

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Inilah Jadwal Pekan ke-30 Super League, Ada Persija vs Persis dan Bhayangkara FC vs PersibPersaingan juara makin panas pada lima laga tersisa Super League 2025/2026. Persija, Persib, dan Borneo FC akan menghadapi lawan-lawan berat pekan ini

Read more »

KADIN Soroti Pentingnya Intervensi Perusahaan untuk Lindungi Pekerja dari DengueKADIN ajak dunia usaha ambil peran lawan dengue dengan edukasi, pencegahan, dan kebijakan perusahaan yang komprehensif.

Read more »

Persib Mandul Lawan Arema FC, Bojan Hodak Nyinyir 'Puji' Kiper LawanPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Mantan PM Israel Naftali Bennett dan Yair Lapid Bersatu Tantang Benjamin Netanyahu dalam PemiluLapid mendesak kelompok moderat Israel mendukung Bennett untuk mengalahkan Netanyahu, seraya menekankan Israel butuh persatuan layaknya udara untuk bernapas.

Read more »

Dua Mantan PM Israel Bersatu Jelang Pemilu, Siap Tumbangkan Netanyahu dari Kursi KekuasaanDua mantan perdana Menteri Israel, Naftali Bennett dan Yair Lapid, rival politik terbesar Benjamin Netanyahu menyatakan akan Bersatu membentuk koalisi untuk menantangnya

Read more »

IRGC Sebut Front Perlawanan Makin Bersatu dan Kuat, Berdampingan dengan Hizbullah Lawan IsraelKomandan Quds IRGC, Esmail Qaani, tegaskan dukungan kuat pada Hizbullah dalam perlawanan melawan Israel dan rezim Zionis.

Read more »