Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

AQL Islamic Center Gagas Pembentukan Syarikat Jurnalis Islam

Berita News

AQL Islamic Center Gagas Pembentukan Syarikat Jurnalis Islam
AQL Islamic CenterSyarikat Jurnalis IslamDiskusi
📆14/06/2026 11:54:00
📰rmol_id
29 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 39% · Publisher: 63%

AQL Islamic Center menggagas pembentukan Syarikat Jurnalis Islam sebagai wadah kolaborasi media dan jurnalis untuk memperkuat penyebaran informasi serta literasi keislaman di era digital dan kecerdasan buatan (AI). Diskusi bertajuk Brainstorming dan Pembentukan Syarikat Jurnalis Islam digelar di Tebet, Jakarta Selatan, Minggu, 14 Juni 2026.

Minggu, 14 Juni 2026, AQL Islamic Center menggagas pembentukan Syarikat Jurnalis Islam sebagai wadah kolaborasi media dan jurnalis untuk memperkuat penyebaran informasi serta literasi keislaman di era digital dan kecerdasan buatan (AI).

Diskusi bertajuk Brainstorming dan Pembentukan Syarikat Jurnalis Islam digelar di Tebet, Jakarta Selatan, Minggu, 14 Juni 2026. Kegiatan tersebut turut menghadirkan mantan Menteri Penerangan Mesir sekaligus mantan Ketua Egyptian Radio and Television Union (ERTU), Sami Muhammad Rabi' Asy-Syarif. Pimpinan AQL Islamic Center, Ustaz Bachtiar Nasir berharap pembentukan Syarikat Jurnalis Islam dapat membuka kerja sama dengan berbagai lembaga media internasional, termasuk ERTU. Sami menyoroti minimnya konten berbahasa Arab dan informasi keislaman di ruang digital global.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

rmol_id /  🏆 21. in İD

AQL Islamic Center Syarikat Jurnalis Islam Diskusi Pembentukan Kolaborasi Media Dan Jurnalis Literasi Keislaman Era Digital Dan Kecerdasan Buatan (AI)

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Makna Hijrah yang Dapat Dipetik dari Tahun Baru Islam, Resolusi Diri Lebih BaikMakna Hijrah yang Dapat Dipetik dari Tahun Baru Islam, Resolusi Diri Lebih BaikMuslim mesti memahami makna hijrah yang dapat dipetik dari tahun baru Islam, sebagai momen taubat, muhasabah dan resolusi untuk lebih baik di tahun mendatang
Read more »

UEA Pastikan Tidak Ada Dana Rp 53 T untuk Republik Islam IranUEA Pastikan Tidak Ada Dana Rp 53 T untuk Republik Islam IranUni Emirat Arab (UEA) membantah laporan media yang menyebutkan bahwa mereka telah mentransfer sebagian aset Iran
Read more »

Wakil Bupati Nabire Minta Umat Islam Manfaatkan Tahun Baru Islam untuk Perkuat PersatuanWakil Bupati Nabire Minta Umat Islam Manfaatkan Tahun Baru Islam untuk Perkuat PersatuanWakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawennari mengajak umat Islam memanfaatkan Tahun Baru Islam 1448 H untuk memperkuat persatuan demi pembangunan dan stabilitas daerah. Ia menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan peran PHBI serta ormas Islam dalam menyukseskan berbagai rangkaian kegiatan.
Read more »

Jennifer Coppen Jadi Sorotan, Apa Pahala Mengajak Orang Masuk Islam?Jennifer Coppen Jadi Sorotan, Apa Pahala Mengajak Orang Masuk Islam?Apa keutamaan mengajak orang masuk Islam seperti Jennifer Coppen?
Read more »



Render Time: 2026-06-14 14:53:44