AQL Islamic Center Gagas Pembentukan Syarikat Jurnalis Islam

AQL Islamic Center menggagas pembentukan Syarikat Jurnalis Islam sebagai wadah kolaborasi media dan jurnalis untuk memperkuat penyebaran informasi serta literasi keislaman di era digital dan kecerdasan buatan (AI). Diskusi bertajuk Brainstorming dan Pembentukan Syarikat Jurnalis Islam digelar di Tebet, Jakarta Selatan, Minggu, 14 Juni 2026.

Minggu, 14 Juni 2026, AQL Islamic Center menggagas pembentukan Syarikat Jurnalis Islam sebagai wadah kolaborasi media dan jurnalis untuk memperkuat penyebaran informasi serta literasi keislaman di era digital dan kecerdasan buatan (AI).

Diskusi bertajuk Brainstorming dan Pembentukan Syarikat Jurnalis Islam digelar di Tebet, Jakarta Selatan, Minggu, 14 Juni 2026. Kegiatan tersebut turut menghadirkan mantan Menteri Penerangan Mesir sekaligus mantan Ketua Egyptian Radio and Television Union (ERTU), Sami Muhammad Rabi' Asy-Syarif. Pimpinan AQL Islamic Center, Ustaz Bachtiar Nasir berharap pembentukan Syarikat Jurnalis Islam dapat membuka kerja sama dengan berbagai lembaga media internasional, termasuk ERTU. Sami menyoroti minimnya konten berbahasa Arab dan informasi keislaman di ruang digital global.





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AQL Islamic Center Syarikat Jurnalis Islam Diskusi Pembentukan Kolaborasi Media Dan Jurnalis Literasi Keislaman Era Digital Dan Kecerdasan Buatan (AI)

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