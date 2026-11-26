Asosiasi Pelaku Industri Rokok Elektrik atau APVI mengumumkan kemitraan strategis dengan Polri dan Badan Narkotika Nasional untuk memberantas penyalahgunaan vape guna melindungi industri legal.

Asosiasi Pelaku Industri Rokok Elektrik atau APVI telah resmi mengumumkan komitmen kuat untuk berkolaborasi dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional dalam upaya mencegah penyalahgunaan perangkat vape sebagai sarana konsumsi narkotika. Langkah strategis ini diambil untuk memastikan bahwa industri rokok elektrik yang beroperasi secara legal tetap bersih dari praktik perdagangan zat terlarang yang mengancam keamanan publik.

Komitmen APVI dan Budiyanto dengan Kepolisian

Ketua Umum Asosiasi Pelaku Industri Rokok Elektrik Budiyanto menegaskan posisi tegas organisasi di bawah pimpinannya bahwa seluruh pelaku industri yang memiliki izin resmi menolak keras segala bentuk penyalahgunaan alat vape untuk aktivitas yang berkaitan dengan peredaran narkotika. Pernyataan resmi ini dilontarkan secara eksplisit pada Kamis, 26 November, sebagai bentuk kejelasan visi industri terhadap aparat penegak hukum. Budiyanto menyatakan bahwa industri legal harus berdiri di garis depan dalam menolak penyalahgunaan narkotika dan siap bekerja sama penuh dengan aparat.

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Menurut Budiyanto, pengawasan di lingkungan usaha perlu diperkuat secara signifikan agar perdagangan rokok elektrik tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam peredaran zat terlarang. Kolaborasi ini dipandang sebagai langkah krusial untuk membersihkan ekosistem industri dari pelaku yang ingin mencelupkan tangan pada aktivitas ilegal di balik produk legal yang diproduksi secara sah.

Deklarasi Industri Vape Legal dan Bebas Narkotika

Sebagai bukti keseriusan Asosiasi Pelaku Industri Rokok Elektrik dalam menjaga integritas pasar, organisasi tersebut berencana untuk menginisiasi Deklarasi Industri Vape Legal dan Bebas Narkotika secara formal. Program deklarasi ini dirancang untuk menjadi kerangka kerja yang mendorong para anggota industri untuk memastikan asal-usul produk dengan lebih ketat dan transparan di seluruh rantai pasokan.

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Dalam rangka pelaksanaan deklarasi tersebut, anggota APVI akan diminta untuk menyeleksi pemasok dengan standar tinggi serta menolak keras barang yang tidak memiliki identitas dan informasi kandungan yang jelas. Langkah pencegahan dini ini bertujuan untuk memutus aliran produk ilegal atau produk yang dicurigai mengandung bahan berbahaya masuk ke dalam jaringan distribusi resmi yang diakui oleh pemerintah.

Prosedur Pelaporan dan Pembinaan Pelaku Usaha

Asosiasi Pelaku Industri Rokok Elektrik juga secara khusus meminta kepada seluruh anggotanya agar segera melaporkan kepada aparat apabila menemukan indikasi tindak pidana di lingkungan perdagangan rokok elektrik. Pelaporan proaktif ini sangat diharapkan untuk membantu otoritas dalam mengambil langkah hukum yang tepat terhadap pelaku pelanggaran yang beroperasi di balik legalitas industri.

Sejauh ini, pembinaan terhadap pelaku usaha yang berada di bawah naungan asosiasi dilakukan melalui dorongan kepatuhan terhadap aturan perizinan, cukai, pengawasan produk, hingga larangan penyalahgunaan narkotika. Pendekatan edukasi dan kepatuhan ini terus diterapkan sebagai fondasi utama dalam menjaga kestabilan industri dan memastikan bahwa bisnis tetap beroperasi di jalur yang benar sesuai dengan regulasi yang berlaku di negara ini.