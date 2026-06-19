Apresiasi Spesial KOMPAS.com: Program Donasi Sukarela untuk Memperkuat Jurnalisme Independen

Penjelasan lengkap tentang fitur Apresiasi Spesial KOMPAS.com, mekanisme donasi sukarela, penggunaan dana, keamanan data, serta hak dan kewajiban kontributor dan pihak portal.

Apresiasi Spesial merupakan program dukungan sukarela yang disediakan oleh KOMPAS.com bagi para pembacanya. Melalui fitur ini, pembaca dapat memberikan kontribusi finansial secara langsung kepada portal berita, tanpa menimbulkan hak kepemilikan atau pengaruh terhadap keputusan redaksional.

Seluruh dana yang terkumpul akan dipakai untuk menutupi biaya operasional, memperkuat infrastruktur digital, dan mengembangkan konten yang lebih variatif serta mendalam. Program ini tidak mengikat kontributor pada perjanjian jangka panjang, iklan, atau investasi, melainkan hanya bersifat donasi yang dapat membantu memastikan keberlanjutan layanan jurnalistik independen. Setiap transaksi dalam Apresiasi Spesial diproses oleh penyedia layanan pembayaran pihak ketiga yang telah terdaftar dan mematuhi standar keamanan internasional.

Data pribadi kontributor, termasuk nama, alamat email, dan rincian pembayaran, akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com. Karena proses pembayaran berada di luar platform utama, KOMPAS.com tidak menyimpan data kartu kredit atau rekening bank secara langsung, sehingga mengurangi risiko kebocoran informasi sensitif. Pengguna yang memilih untuk berpartisipasi dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh syarat dan ketentuan yang berlaku, termasuk ketentuan bahwa KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan terperinci terkait penggunaan masing‑masing dana yang disumbangkan.

KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur Apresiasi Spesial kapan saja tanpa pemberitahuan sebelumnya, apabila dianggap perlu untuk kepentingan operasional atau keamanan. Selain itu, komentar yang ditinggalkan oleh kontributor dalam kolom khusus akan melewati proses kurasi oleh tim redaksi. Pesan yang mengandung unsur ofensif, diskriminatif, ujaran kebencian, atau melanggar peraturan perundang‑undangan dapat dihapus tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Program ini tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan, atau kewajiban kontraktual apa pun antara kontributor dan KOMPAS.com, sehingga segala kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul dari penggunaan fitur ini menjadi tanggung jawab masing‑masing pengguna. Dengan demikian, Apresiasi Spesial menjadi sarana yang transparan dan aman bagi pembaca yang ingin berkontribusi secara finansial untuk mendukung independensi dan kualitas jurnalisme di era digital





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Apresiasi Spesial KOMPAS.Com Donasi Sukarela Jurnalisme Independen Keamanan Data

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