Apresiasi Spesial KOMPAS.com: Mekanisme, Hak, dan Batasan Bagi Kontributor

Penjelasan lengkap mengenai layanan Apresiasi Spesial KOMPAS.com, termasuk cara kerja, penggunaan dana, hak dan kewajiban kontributor, serta ketentuan penutupan layanan.

Apresiasi Spesial merupakan sebuah layanan yang dirancang untuk memberikan kesempatan bagi para pembaca KOMPAS.com agar dapat memberikan dukungan finansial secara sukarela kepada redaksi. Lewat fitur ini, setiap kontributor dapat menyumbangkan dana yang akan dialokasikan untuk menjaga kelangsungan operasional, mengembangkan konten yang lebih variatif, serta memperkuat infrastruktur teknologi yang mendukung penyajian berita secara cepat dan akurat.

Meskipun kontribusi bersifat sukarela, pihak redaksi menegaskan bahwa tidak ada hak kepemilikan, kontrol editorial, atau jaminan apapun yang melekat pada dana yang disalurkan. Setiap sumbangan akan diproses oleh penyedia layanan pembayaran pihak ketiga yang telah terjamin standar keamanannya, sehingga data pribadi kontributor akan dijaga sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com yang berlaku. Dalam praktiknya, Apresiasi Spesial tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk langganan, iklan, investasi, atau perjanjian kerja sama komersial.

Oleh karena itu, tidak ada kewajiban bagi KOMPAS.com untuk memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada masing‑masing penyumbang. Namun, kontributor tetap mendapatkan transparansi umum mengenai alokasi dana melalui laporan tahunan yang dipublikasikan oleh redaksi, yang mencakup penggunaan untuk pengembangan konten, pemeliharaan server, dan pelatihan jurnalis. Jika terdapat pelanggaran terhadap ketentuan layanan, seperti komentar yang mengandung ujaran kebencian, diskriminasi, atau konten ilegal, tim kurasi KOMPAS.com berhak menghapusnya tanpa perlu memberikan pemberitahuan terlebih dahulu.

Selain itu, KOMPAS.com memegang hak mutlak untuk menutup atau menonaktifkan fitur Apresiasi Spesial kapanpun tanpa pemberitahuan sebelumnya, terutama bila dianggap tidak lagi sejalan dengan strategi bisnis atau kebijakan internal. Pengguna yang memilih menggunakan layanan ini secara otomatis dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh syarat serta ketentuan yang tercantum. Redaksi juga menegaskan bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mungkin timbul akibat penggunaan fitur tersebut.

Kontribusi yang diberikan tidak membentuk hubungan kerja, kemitraan, atau kewajiban kontraktual lain antara kontributor dan KOMPAS.com, sehingga semua pihak tetap berada pada posisi yang jelas dan terpisah secara hukum





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