Penjelasan detail mengenai fitur Apresiasi Spesial dari KOMPAS.com, termasuk tujuan penggunaan dana, kebijakan komentar, batasan hukum, perlindungan data, dan ketentuan penutupan tanpa pemberitahuan.

Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan yang ditawarkan oleh KOMPAS.com bagi pembaca yang ingin memberikan kontribusi finansial secara sukarela melalui platform resmi kami. Fitur ini dirancang sebagai wadah apresiasi tanpa memberikan hak kepemilikan, kontrol atas konten, atau pengaruh terhadap kebijakan redaksi média tersebut.

Seluruh dana yang terkumpul akan dialokasikan untuk memastikan keberlangsungan layanan, pengembangan konten Bernas, serta operasional redaksi yang berkualitas. KOMPAS.com tidak memiliki kewajiban untuk melaporkan penggunaan dana secara rinci kepada setiap individu kontributor, menjadikan transparansi dalam skala besar sebagai prioritas utama. Mengenai interaksi, semua pesan yang dimasukkan ke dalam kolom komentar akan melalui proses kurasi oleh tim Editorial KOMPAS.com. Pesan yang dianggap ofensif, bersifat дискriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum berhak dihapus tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Selain itu, Apresiasi Spesial sama sekali tidak dapat diinterpretasikan sebagai bentuk langganan, iklan berbayar, investasi, atau kontrak kerja sama komersial antara pembaca dan KOMPAS.com. Platform ini murni sebagai wujud dukungan moral dan finansial dari audiens. Dalam aspek teknis dan legal, KOMPAS.com berhak menutup, memodifikasi, atau menonaktifkan fitur Apresiasi Spesial kapan saja tanpa debemos sebelumnya.

Data pribadi seluruh kontributor akan ditangani dengan ketat mengikuti Kebijakan Privasi yang berlaku, sementara proses pembayaran dilakukan oleh penyedia layanan pihak ketiga yang telah memenuhi standar keamanan internasional. Dengan memanfaatkan fitur ini, setiap pembaca dianggap telah membaca, memahami, serta menyetujui seluruh syarat dan ketentuan yang berlaku. KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian, baik langsung maupun tidak langsung, yang mungkin timbul akibat penggunaan fitur tersebut.

Penting untuk dicatat bahwa kontribusi finansial ini tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan, maupun kewajiban kontraktual apapun di antara Kontributor dengan KOMPAS.com. Dengan demikian, fitur ini tetap pada fuel sebagai wadah apresiasi tanpa komplikasi hukum yang berlebihan





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Apresiasi Spesial KOMPAS.Com Kontribusi Finansial Dukungan Pembaca Kebijakan Redaksi

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