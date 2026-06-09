Apple Rilis Pembaruan Besar macOS 27 Golden Gate

Apple mengumumkan pembaruan besar untuk sistem operasi macOSnya, yaitu macOS 27 Golden Gate. Pembaruan ini membawa sejumlah perubahan besar, mulai dari penyempurnaan desain Liquid Glass, Search dibangun ulang, integrasi Apple Intelligence, hingga pengalaman pengguna di seluruh sistem.

Apple mengumumkan pembaruan besar untuk sistem operasi macOSnya, yaitu macOS 27 Golden Gate . Pembaruan ini membawa sejumlah perubahan besar, mulai dari penyempurnaan desain Liquid Glass , Search dibangun ulang, integrasi Apple Intelligence, hingga pengalaman pengguna di seluruh sistem.

Penyempurnaan Liquid Glass ini membuat tampilan Mac terasa modern dan lebih fleksibel saat dipakai untuk aktivitas panjang. Apple juga memperbaiki detail kecil selama ini terasa mengganggu bagi sebagian pengguna Mac, seperti inkonsistensi sudut jendela aplikasi. Pembaruan besar lain hadir pada fitur Search dan Spotlight, yang dibangun ulang agar Mac lebih cepat dan akurat saat mencari file, folder, aplikasi, email, maupun informasi lain di perangkat.

Langkah ini penting karena pencarian di Mac sudah lama menjadi salah satu bagian yang kerap dikeluhkan pengguna. Apple juga merilis developer beta macOS 27 Golden Gate mulai 9 Juni 2026, dengan public beta diperkirakan tersedia pada Juli 2026. Versi final macOS 27 Golden Gate dijadwalkan rilis pada September 2026





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