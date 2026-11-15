Apple Rilis Mac Studio M5 Ultra dengan Chip M5 Ultra, Harga Mulai Rp106.999.000

Apple memperkenalkan Mac Studio M5 Ultra dengan memori terpadu hingga 512 GB dan pemrosesan AI lokal. Harga di Indonesia mulai Rp106.999.000.

Apple memperkenalkan Mac Studio dengan chip M5 Ultra pada Agustus 2026 sebagai komputer desktop profesional terbaru di lini perusahaan asal Cupertino, Amerika Serikat. Perangkat ini dirancang untuk pekerjaan berat seperti pengolahan video resolusi tinggi, desain grafis 3D, pengembangan perangkat lunak, dan pemrosesan kecerdasan buatan atau AI. Berdasarkan laporan Kantor Berita ANTARA dari Jakarta, Mac Studio M5 Ultra menawarkan peningkatan performa yang cukup signifikan dibandingkan generasi sebelumnya.

Daya tarik utama Mac Studio M5 Ultra terletak pada dukungan memori terpadu hingga 512 GB serta kemampuan menjalankan pemrosesan AI langsung di perangkat. Dengan pendekatan ini, pengguna tidak selalu harus bergantung pada layanan komputasi berbasis cloud untuk menyelesaikan tugas yang membutuhkan daya besar.

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Spesifikasi Chip M5 Ultra dan Desain Mac Studio

Chip M5 Ultra di Mac Studio memiliki CPU 30-core yang terdiri atas 10 super core dan 20 performance core. Apple juga menyediakan konfigurasi CPU hingga 36-core, dengan 12 super core dan 24 performance core.

Untuk grafis, chip ini dibekali GPU 64-core yang dapat dikonfigurasi hingga 80-core. Apple menyematkan Neural Accelerators pada setiap inti GPU untuk mempercepat pemrosesan AI, termasuk menjalankan model bahasa berukuran besar secara lokal. Chip ini juga memiliki Neural Engine 32-core serta dukungan hardware-accelerated ray tracing untuk meningkatkan kualitas dan kecepatan pengolahan grafis tiga dimensi.

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Dari sisi desain, Mac Studio masih mempertahankan bentuk kotak minimalis dengan bodi aluminium berwarna perak. Perangkat ini memiliki tinggi 9,5 cm serta panjang dan lebar masing-masing 19,7 cm, dengan bobot sekitar 3,6 kg untuk konfigurasi M5 Ultra. Ukurannya yang ringkas membuat Mac Studio tidak memakan banyak ruang di meja kerja.

Memori, Penyimpanan, dan Kemampuan Multimedia

Memori terpadu menjadi keunggulan utama Mac Studio M5 Ultra. Konfigurasi dasarnya menyediakan kapasitas 96 GB yang dapat ditingkatkan menjadi 256 GB atau 512 GB, dengan bandwidth memori hingga 1,2 TB per detik.

Untuk penyimpanan, Mac Studio M5 Ultra menggunakan SSD dengan kapasitas awal 1 TB. Pengguna dapat memilih konfigurasi hingga 2 TB, 4 TB, 8 TB, atau 16 TB sesuai kebutuhan kerja masing-masing.

Pada sektor multimedia, perangkat ini mendukung akselerasi hardware untuk format video H.264, HEVC, ProRes, dan ProRes RAW. Mac Studio dilengkapi dua mesin dekode video, empat mesin enkode video, serta empat mesin enkode dan dekode ProRes. Apple mengklaim perangkat ini mampu memutar hingga 33 aliran video 8K ProRes 422 pada 30 fps secara bersamaan, sehingga menarik bagi editor video dan profesional industri perfilman.

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Konektivitas, Dukungan Layar, dan Harga Resmi

Mac Studio M5 Ultra memiliki empat port Thunderbolt 5 di bagian belakang dengan kecepatan transfer hingga 120 Gbps. Port lainnya meliputi dua port USB-A, satu port HDMI 2.1, Ethernet 10 Gb, dan jack headphone 3,5 mm. Di bagian depan, tersedia dua port Thunderbolt 5 tambahan dan satu slot kartu SDXC UHS-II.

Komputer ini dapat digunakan bersama hingga delapan monitor eksternal. Pengguna juga dapat menghubungkan hingga empat layar beresolusi 8K pada 60 Hz, sehingga cocok untuk produksi konten dan pekerjaan multitasking profesional.

Apple menetapkan harga awal Mac Studio M5 Ultra sebesar 5.499 dolar AS untuk pasar Amerika Serikat, atau sekitar Rp99 jutaan dengan ilustrasi kurs Rp18.163 per dolar AS. Harga resmi untuk pasar Indonesia dimulai dari Rp106.999.000. Harga di distributor resmi maupun toko pihak ketiga dapat berbeda karena faktor pajak, konfigurasi, dan biaya distribusi. Apple juga menyediakan pilihan peningkatan spesifikasi yang membuat harga perangkat semakin tinggi.

Dengan spesifikasi tersebut, Mac Studio M5 Ultra menjadi pilihan bagi kalangan profesional yang membutuhkan komputer desktop berperforma tinggi. Namun, perangkat ini lebih ditujukan untuk pekerjaan komputasi intensif dibandingkan kebutuhan komputasi sehari-hari.